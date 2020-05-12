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Военное обозрение

Военные США и Британии начали разведывательные учения в 60 км от границ России

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о начале разведывательных учений американского и британского подразделений на северо-востоке Польши. По последним сведениям, в учениях принимают участие подразделения 2-го кавалерийского (моторизованного) полка армии США совместно с группами британских военнослужащих. Маневры проводятся в рамках программы НАТО «Расширенное передовое присутствие» (в Восточной Европе).

Учения проходят в местечке Бемово-Пйиске (Bemowo Piskie) Варминьско-Мазурского воеводства. От окрестностей этого городка с населением менее 1,5 тысяч человек (бывший Шлагакруг - Германия, Восточная Пруссия) до российской границы (Калининградской области) около 60 км по прямой.

Варминьско-Мазурское воеводство примыкает к так называемому Сувалкскому коридору – участку польско-литовской границы от Белоруссии до Калининградского региона РФ и прямо граничит со всё тем же самым западным регионом России.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее в Польше и Литве постоянно говорили, что Сувалкский коридор «является одной из наиболее уязвимых территорий НАТО на востоке».

В НАТО заявляют, что миссия под названием «Расширенное передовое присутствие» была развёрнута в странах Балтии и Польше «после российского вторжения в Крым». В связи с этим и новые разведывательные учения, судя по всему, необходимо связывать с деятельностью Североатлантического военного блока на российском направлении.

На одном из этапов учений американо-британский контингент провёл разведку боем, несколько подразделений заняли позиции в лесном массиве, «взяв под контроль несколько направлений для возможного передвижения техники противника».

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Страны
Белоруссия
Великобритания
Германия
Литва
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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