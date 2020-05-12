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Военное обозрение

А ведь ракета могла попасть и в корабль ВМС США: Капитан 1 ранга о случае на учениях ВМС Ирана

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Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/фото http://www.ypa.ir/Mohammad Sadegh Heydari

Иранское командование подтвердило факт попадания ракеты, выпущенной во время учений с борта фрегата «Джамаран», во вспомогательное судно ВМС Ирана.

Если первоначально сообщалось о том, что на борту поражённого ракетой судна Konarak погибли два человека, то со временем иранские ВМС сообщили о гибели по меньшей мере 19 иранских моряков. Судно, как ранее сообщало «Военное обозрение», затонуло.

В связи с инцидентом, произошедшем в водах Оманского залива, где группа кораблей военно-морских сил Ирана проводила учения, высказываются различные версии случившегося.

Специально для «Военного обозрения» инцидент прокомментировал капитан 1 ранга, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин.

Военный эксперт:

Конечно, здесь нужно рассматривать вопрос подготовки экипажей, организации военных учений. Но я хочу сказать, что это далеко не единичный случай. Подобное, к сожалению, случалось и у нас – на Тихоокеанском флоте, на Черноморском.

Василий Дандыкин отмечает, что есть некоторая доля вероятности и в том, что могли работать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Капитан 1 ранга:

Но здесь на первое выходит именно подготовка, периодичность и интенсивность военных учений. Это подготовка от корабля до группы кораблей, когда всё тренируется и доводится практически до автоматизма. В противном случае случаются и срывы. Теперь, конечно же, в иранских ВМС произойдёт разбор полётов.

Василий Дандыкин отмечает, что ракеты попала в свой собственный (для ВМС Ирана) корабль, но могло случиться и попадание другого характера:

А представляете, если бы ракета отклонилась и попала бы в другой корабль. Она могла попасть и в корабль США, наблюдавший за маневрами, или ещё какой-либо другой. Там не так уж много места для учений с интенсивными стрельбами, а потому могло случиться всякое, так как кораблей там много.

По словам эксперта, на первом месте в данной ситуации лично он выделяет сбой в управлении учениями, в системе информирования экипажей.

При этом не последнюю роль может играть и технический фактор – состояние ракет, которыми и осуществлялись боевые стрельбы.

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