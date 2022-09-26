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Известия.ru

Боевые корабли России и КНР провели патрулирование в акватории Тихого океана

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Патрулирование в акватории Тихого океана провели боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Кадрами работы поделилось Минобороны России 23 сентября.


Моряки двух стран отрабатывали маневрирование в составе различных строев и организацию связи между кораблями группировки. Кроме того, было проведено несколько совместных и частных тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полеты противолодочных и поисково-спасательных вертолетов корабельного базирования.

В задачи патрулирования входит укрепление военно-морского сотрудничества между двумя странами, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.

За 12 дней отрядами двух стран пройдено свыше 3 тыс. морских миль, несмотря на сложные погодные условия. Российские корабли на переходе морем осуществили несколько дозаправок водой и топливом от среднего морского танкера «Печенга».

ВМФ России в ходе патрулирования представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата «Маршал Шапошников», корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий», а также среднего морского танкера «Печенга». От ВМС НОАК в патрулировании задействованы эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».

3 сентября боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая провели артиллерийские стрельбы по надводным целям в Японском море в рамках учений «Восток-2022». Также в этот день участники стратегического командно-штабного учения (СКШУ) совместно отработали тактические маневры в море и провели тренировки по связи между кораблями.

В свою очередь, 22 сентября начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Иран, Россия и КНР проведут совместные военно-морские учения текущей осенью. Отмечалось, что Пакистан, Оман и ряд других стран, вероятно, также примут участие в данных мероприятиях

Россия и Китай в ходе прошедших 19 сентября в КНР консультаций по стратегической безопасности договорились о дальнейшем взаимодействии по линии своих министерств обороны с акцентом на проведение совместных учений. Кроме того, стороны выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в районе Тайваня.

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