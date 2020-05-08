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РИА Новости

В Пентагоне оценили идею закрепить принцип неприменения ядерного оружия

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Принцип неприменения Соединенными Штатами первыми ядерного оружия не уменьшит, а увеличит риск ядерного конфликта, заявил в четверг и.о. замглавы Пентагона Джеймс Андерсон.

"Принятие принципа неприменения первыми не уменьшит риск ядерной войны, а увеличит риск применения ядерного оружия, потому что это даст сигнал, что Соединенные Штаты не будут применять ядерное оружие, когда их жизненно важные интересы или аналогичные интересы их союзников находятся под угрозой", - говорится в его письменных показаниях комитету сената по делам вооруженных сил на сайте комитета.

Так он ответил на вопрос, будет ли он рекомендовать принятие подобного принципа в ядерной доктрине США.

В этот день комитет рассмотрит кандидатуру Андерсона на пост замминистра обороны по политическим вопросам.

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Страны
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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