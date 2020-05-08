Противостояние России и Запада уже давно считается «обычным делом», считает китайский интернет-пользователь. Несмотря на то, что холодная война закончилась много лет назад, враждебность Европы по отношению к России не ослабла. И появление кораблей НАТО в акватории Баренцева моря – яркий тому пример.

Несмотря на то, что в период эпидемии коронавирусной пневмонии Россия протянула руку помощи западным странам и США, это не смягчило двусторонние отношения. Ради выгоды Соединенные Штаты будут продолжать подстрекать союзников к давлению на Россию.

4 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщил о том, что военные корабли НАТО зашли в акваторию Баренцева моря. В ответ Северный флот России начал пристально следить за передвижением этих военных кораблей. В сообщении подчеркивается: "Северный флот начал отслеживать перемещение нескольких кораблей НАТО, включая эсминец "Портер", эсминец "Дональд Кук", эсминец УРО "Рузвельт" ВМС США и фрегат УРО "Кент" ВМС Великобритании. Все эти суда появились в водах Баренцева моря 4 мая в 7 часов утра по московскому времени".

Можно заметить, что на этот раз Россия отреагировала очень быстро, поскольку Баренцево море обладает важной геостратегической ценностью. Фактически стратегические "ворота" России находятся в этом районе Баренцева моря, а знаменитый город Мурманск как раз расположен на его побережье. Этот незамерзающий город-порт является важным военным узлом России. Баренцево море не только обеспечивает Россию широким выходом в океан, но и облегчает проведение широкомасштабных военных учений российского ВМФ.

Для России появление флота НАТО в Баренцевом море является событием, из-за которого стоит насторожиться. Ранее Соединенные Штаты уже направляли крупную авианосную группу в Баренцево море, чтобы таким образом спровоцировать Советский Союз. В то время за операцию отвечали авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" и его боевая группа. Этот огромный флот был отправлен прямо на Кольский полуостров, где располагается Мурманск, и как только Советский Союз обнаружил эту масштабную боевую группировку, он послал на перехват множество стратегических бомбардировщиков, в результате чего обе стороны некоторое время находились в состоянии боевой готовности на море.

Хотя холодная война закончилась уже много лет назад, враждебность западных стран по отношению к России не ослабла. Даже во время нынешней вспышки пандемии коронавирусной пневмонии страны НАТО под руководством США по-прежнему постоянно провоцируют Россию. Недавно патрульный противолодочный самолет P-8A "Посейдон", принадлежащий ВМС США, кружил рядом с военно-воздушной и военно-морской базами России в Сирии. Российский истребитель Су-35 перехватил в воздушном пространстве Средиземного моря патрульный самолет P-8A "Посейдон". Опасное сближение российского самолета с "Посейдоном" стало причиной протеста со стороны Америки, и какое-то время США и Россия были в состоянии словесной войны.

В Балтийском регионе также развернулась ожесточенная борьба между Россией и НАТО. В середине апреля начались масштабные учения над Балтийским морем с участием многочисленных российских истребителей, в результате чего несколько истребителей F-16 ВВС Бельгии были подняты в воздух по тревоге. Находящиеся в процессе выполнения боевых учений российские истребители были перехвачены, и бельгийский пилот даже вошел в зону российских учений и угрожал атакой, из-за чего между сторонами развернулось ожесточенное противостояние.

После этого в Балтийском море были проведены военные учения НАТО под кодовым названием Ramstein Alloy 20-1. Истребитель ВВС Бельгии F-16 также попытался приблизиться к российской границе, что привело к его срочному перехвату двумя российскими истребителями Су-27. Россия направила в этот регион стратегические бомбардировщики (среди которых были и бомбардировщики Ту-160), чтобы продемонстрировать свою силу западным странам. Опасаясь мощи российских стратегических бомбардировщиков, истребителям многонациональной Европы пришлось несколько раз подниматься в воздух.

Очевидно, что конфронтация между Россией и западными странами уже долгое время является "обычным делом". На этот раз Соединенные Штаты взяли на себя инициативу "пнуть ногой дверь", и флот НАТО вошел в российские стратегические "ворота". Это также показывает, что НАТО под руководством США пытается еще сильнее спровоцировать Россию. Конечно, это неизбежно приведет к тому, что Россия усилит бдительность, и противостояние между двумя сторонами на море станет неизбежным. Кроме того, это также отражает высокомерное отношение и предубеждение западных стран по отношению к Российской Федерации. Даже то, что в период эпидемии коронавирусной пневмонии она протянула руку помощи западным странам и США, не смягчило двусторонние отношения. Ради выгоды Соединенные Штаты будут продолжать подстрекать союзников к давлению на Россию.

Цзюнь Цзянь (君剑)