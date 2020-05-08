Войти
ИноСМИ

Феникс (Китай): США первыми «ударили в дверь». Флот НАТО вторгся на важную территорию, и Россия немедленно ответила

244
0
0
Эсминец ВМС США Дональд Кук
Эсминец ВМС США Дональд Кук.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Edward Guttierrez III

Противостояние России и Запада уже давно считается «обычным делом», считает китайский интернет-пользователь. Несмотря на то, что холодная война закончилась много лет назад, враждебность Европы по отношению к России не ослабла. И появление кораблей НАТО в акватории Баренцева моря – яркий тому пример.

Несмотря на то, что в период эпидемии коронавирусной пневмонии Россия протянула руку помощи западным странам и США, это не смягчило двусторонние отношения. Ради выгоды Соединенные Штаты будут продолжать подстрекать союзников к давлению на Россию.

4 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщил о том, что военные корабли НАТО зашли в акваторию Баренцева моря. В ответ Северный флот России начал пристально следить за передвижением этих военных кораблей. В сообщении подчеркивается: "Северный флот начал отслеживать перемещение нескольких кораблей НАТО, включая эсминец "Портер", эсминец "Дональд Кук", эсминец УРО "Рузвельт" ВМС США и фрегат УРО "Кент" ВМС Великобритании. Все эти суда появились в водах Баренцева моря 4 мая в 7 часов утра по московскому времени".

Можно заметить, что на этот раз Россия отреагировала очень быстро, поскольку Баренцево море обладает важной геостратегической ценностью. Фактически стратегические "ворота" России находятся в этом районе Баренцева моря, а знаменитый город Мурманск как раз расположен на его побережье. Этот незамерзающий город-порт является важным военным узлом России. Баренцево море не только обеспечивает Россию широким выходом в океан, но и облегчает проведение широкомасштабных военных учений российского ВМФ.

Для России появление флота НАТО в Баренцевом море является событием, из-за которого стоит насторожиться. Ранее Соединенные Штаты уже направляли крупную авианосную группу в Баренцево море, чтобы таким образом спровоцировать Советский Союз. В то время за операцию отвечали авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" и его боевая группа. Этот огромный флот был отправлен прямо на Кольский полуостров, где располагается Мурманск, и как только Советский Союз обнаружил эту масштабную боевую группировку, он послал на перехват множество стратегических бомбардировщиков, в результате чего обе стороны некоторое время находились в состоянии боевой готовности на море.

Хотя холодная война закончилась уже много лет назад, враждебность западных стран по отношению к России не ослабла. Даже во время нынешней вспышки пандемии коронавирусной пневмонии страны НАТО под руководством США по-прежнему постоянно провоцируют Россию. Недавно патрульный противолодочный самолет P-8A "Посейдон", принадлежащий ВМС США, кружил рядом с военно-воздушной и военно-морской базами России в Сирии. Российский истребитель Су-35 перехватил в воздушном пространстве Средиземного моря патрульный самолет P-8A "Посейдон". Опасное сближение российского самолета с "Посейдоном" стало причиной протеста со стороны Америки, и какое-то время США и Россия были в состоянии словесной войны.

В Балтийском регионе также развернулась ожесточенная борьба между Россией и НАТО. В середине апреля начались масштабные учения над Балтийским морем с участием многочисленных российских истребителей, в результате чего несколько истребителей F-16 ВВС Бельгии были подняты в воздух по тревоге. Находящиеся в процессе выполнения боевых учений российские истребители были перехвачены, и бельгийский пилот даже вошел в зону российских учений и угрожал атакой, из-за чего между сторонами развернулось ожесточенное противостояние.

После этого в Балтийском море были проведены военные учения НАТО под кодовым названием Ramstein Alloy 20-1. Истребитель ВВС Бельгии F-16 также попытался приблизиться к российской границе, что привело к его срочному перехвату двумя российскими истребителями Су-27. Россия направила в этот регион стратегические бомбардировщики (среди которых были и бомбардировщики Ту-160), чтобы продемонстрировать свою силу западным странам. Опасаясь мощи российских стратегических бомбардировщиков, истребителям многонациональной Европы пришлось несколько раз подниматься в воздух.

Очевидно, что конфронтация между Россией и западными странами уже долгое время является "обычным делом". На этот раз Соединенные Штаты взяли на себя инициативу "пнуть ногой дверь", и флот НАТО вошел в российские стратегические "ворота". Это также показывает, что НАТО под руководством США пытается еще сильнее спровоцировать Россию. Конечно, это неизбежно приведет к тому, что Россия усилит бдительность, и противостояние между двумя сторонами на море станет неизбежным. Кроме того, это также отражает высокомерное отношение и предубеждение западных стран по отношению к Российской Федерации. Даже то, что в период эпидемии коронавирусной пневмонии она протянула руку помощи западным странам и США, не смягчило двусторонние отношения. Ради выгоды Соединенные Штаты будут продолжать подстрекать союзников к давлению на Россию.


Цзюнь Цзянь (君剑)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
Arleigh Burke
F-16
P-8 Poseidon
Су-27
Су-35
Ту-160
Проекты
NATO
Авианосец
Военные учения
ИТ
СФ
Похожие новости
25.09.2019
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
08.04.2019
Война на море в XXI веке
23.01.2018
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.05 06:15
  • 1
Источник: подлодку "Хабаровск" спустят на воду, ориентировочно, в конце июня
  • 08.05 06:07
  • 25
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 08.05 05:20
  • 2
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 08.05 03:54
  • 1
В Минпромторге рассказали о работах в США над "биологически активной пулей"
  • 08.05 03:53
  • 37
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 08.05 02:23
  • 13
Как вернуть себе Победу?
  • 08.05 01:57
  • 1
Не годны: в армию США не пустят переболевших COVID-19
  • 08.05 01:47
  • 1
Затронет и Европу: СМИ США рассказало о сбросе бомбы на Москву
  • 08.05 01:34
  • 1
Прибалтики не останется: в Совфеде описали войну России и США
  • 07.05 23:18
  • 4
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 23:07
  • 2
Путин присудил премию им. Жукова создателям управляемых снарядов для РСЗО "Торнадо-С"
  • 07.05 22:06
  • 23
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 07.05 21:28
  • 3
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 21:09
  • 3
Пакистан предпочел Россию в качестве места модернизации танков Т-80УД украинского производства - СМИ
  • 07.05 15:25
  • 1
Кабмин отсрочил установку ГЛОНАСС на транспорте до лета 2021г