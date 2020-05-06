ФРГ решает вопрос с хранением ядерного оружия США, в Польше готовы принять американское ЯО

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Вопрос о выводе ядерного оружия США из Германии в последние годы поднимается все чаще. За дискуссией в немецком обществе внимательно наблюдают в соседней Польше и на то есть свои причины.

Как известно, ядерные боеголовки были размещены американцами в Европе, включая и ФРГ, еще во время Холодной войны, для противовеса Советскому Союзу и его ядерному арсеналу. Но со времени распада СССР прошло тридцать лет, а американские военные по-прежнему остаются на территории Германии.

Такая ситуация не устраивает многих немцев, которые считают, что военное присутствие не только унижает национальное достоинство, но еще и представляет угрозу экологической безопасности населения. Ведь размещение ядерного оружия всегда таит за собой определенные риски – в случае вооруженного конфликта с Россией ударам российских ракет подвергнутся, прежде всего, военные объекты с американским ядерным оружием, но и без конфликта мало хорошего в том, что всегда есть вероятность техногенной катастрофы.

Мнения представителей властей Германии разнятся

Лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютзенич призвал немецкие власти организовать вывод американского ЯО с территории страны. Председатель СДПГ С.Эскен поддержала своего коллегу, подчеркнув, что деньги лучше тратить на борьбу с социальным неравенством и на повышение уровня образования населения, а не на ядерное оружие.

Впрочем, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, хотя и сам принадлежит к СДПГ, отреагировал на позицию лидеров социал-демократов весьма скептически. Он считает, что Германии не стоит ссориться с важнейшим партнером по НАТО – США. Против вывода ядерного оружия выступили и представители правой партии ХДС/ХСС, к которой принадлежит канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В то же время, вероятность вывода ядерного оружия США с территории ФРГ остается довольно высокой, по крайней мере при следующем канцлере, особенно если победит СДПГ, такой сценарий вполне может стать реальностью. И что тогда? Многие немецкие эксперты считают, что от размещения ядерного оружия в Центральной и Восточной Европе США не откажутся и просто переведут свои объекты в соседнюю Польшу. Это, в свою очередь, будет способствовать лишь дальнейшему росту напряженности в отношениях с Россией.

В самой Польше за дискуссией наблюдают внимательно. К сожалению, у очень многих представителей польской общественности воинственный настрой преобладает над здравым смыслом. Они стремятся побряцать оружием даже в условиях риска для собственной же безопасности.

Например, некто Sisauer пишет:

Польша не хочет американское ядерное оружие. Польша хочет свое ядерное оружие.

Другой польский комментатор утверждает, что у Польши есть все возможности для размещения американского ядерного оружия:

Все, что вам нужно сделать - вернуть к жизни бункеры в Мендзыжече, где Советский Союз держал свое ядерное оружие до 1989 года. Эти бункеры все еще находятся в отличном состоянии.

Комментатор Юлианский призывает размещать в Польше ядерное оружие в любом количестве, поскольку Германия якобы давно встала на сторону России и будет заключать с ней торговые и военные альянсы. США же, по мнению комментатора, являются единственным надежным союзником для Польши. Очевидно, что мазохистская любовь к такому союзнику столь велика, что комментирующий даже готов смириться с гибелью в случае превентивного удара по американским ядерным объектам в Польше, как и с последствиями возможной техногенной катастрофы.

В Польше дают понять, что размещение американского оружия на их территории (речь в первую очередь о тактических ядерных боеголовках авиационного базирования) не является чем-то невозможным для Варшавы в принципе.

Судя по всему, рассуждая о желательности размещения американского ядерного оружия, польские комментаторы не совсем отдают себе отчет в размерах Польши. Между тем, Польша – это не Россия, не Китай и не США. Ядерные объекты придется размещать в густонаселенных районах, со всеми вытекающими рисками.

Но любителям побряцать оружием сложно трезво взглянуть на эту ситуацию, просчитать все возможные перспективы для Польши, чтобы понять: размещение ядерного оружия на своей территории - не столько привилегия, сколько колоссальная ответственность и очень большая опасность.