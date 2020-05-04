Китай требует от США убрать опасные биолаборатории из бывших республик СССР

Китайские власти поддерживают официальную позицию России и считают опасным существование американских биологических лабораторий на территории отдельных государств, которые прежде были республиками Советского Союза.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы обратили внимание на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. США создали множество биологических лабораторий на территории бывшего Советского Союза, что вызывает серьезную обеспокоенность у населения соответствующих государств и соседних стран, - подчеркнул он. - Местная общественность настойчиво требует закрыть эти объекты. Надеемся, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание официальную обеспокоенность мирового сообщества и предпримет реальные шаги, устранив такие опасения».

По словам китайского дипломата, Вашингтон должен уделить особое внимание вопросам, которые напрямую связаны со здоровьем и благополучием населения стран, в которых находятся американские лаборатории.