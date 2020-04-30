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ТАСС

В армии и военных учебных заведениях России выявили более 2600 заразившихся коронавирусом

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Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Около 100 из них вылечились, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Свыше 2 600 заразившихся коронавирусом выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ в период с марта по 29 апреля. Такие данные приводятся в бюллетене Минобороны России в среду.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 29 апреля с.г. установлено 1 044 военнослужащих с положительными результатами", - отмечается в документе.

Кроме того, в военных вузах выявлено 1 075 заразившихся военнослужащих, курсантов и слушателей, в довузовских учебных заведениях тест на коронавирус дал положительный результат у 277 преподавателей и воспитанников. В вооруженных силах также заразились вирусом 279 гражданских сотрудников.

Среди военнослужащих - два человека в тяжелом состоянии, в том числе один человек на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в состоянии средней тяжести - 11 человек, остальные - без симптомов заболевания.

По состоянию на 28 апреля, в армии и военных учебных заведениях РФ было выявлено 2 537 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Лечение

В настоящее время 332 заболевших в вооруженных силах проходят лечение в госпиталях Минобороны, 253 человек - в изоляторах по месту службы, в гражданских медучреждениях - восемь человек. Еще 451 человек изолирован на дому, вылечились - 82 человека.

Из числа военнослужащих, курсантов и слушателей вузов Минобороны в госпиталях военного ведомства лечатся 404 человека, в изоляторах по месту службы - 548 человек, в гражданских медучреждениях - 14 человек, в изоляции на дому - 109 человек. Их состояние нормальное, заболевание протекает без симптомов.

В довузовских учебных заведениях Минобороны из числа преподавателей и воспитанников 19 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 66 воспитанников сняты с контроля как здоровые, после завершения 15-дневного карантина, 10 человек лечатся в гражданских медучреждениях. 248 человек находятся на изоляции в домах отдыха Минобороны России. Их болезнь протекает без симптомов, состояние здоровья оценивается как нормальное.

Из числа гражданских служащих 29 проходят лечение в госпиталях Минобороны, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - 34 человека, изолированы на дому - 203 человека. На изоляции в домах отдыха ведомства находятся 13 человек. За весь период выздоровели 10 человек.

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