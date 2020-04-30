Указ Трампа об использовании Луны: возможное начало космический войны с Россией (Al Araby, Великобритания)

Трамп неслучайно выбрал переломный момент в истории человечества — вспышку эпидемии коронавируса — для принятия указа о коммерческой эксплуатации ресурсов Луны, пишет автор. По его мнению, этот шаг может разжечь космическую войну между США и Россией, ведь Москва уже заявила, что против любых попыток колонизации космоса.

На фоне очевидных проблем вследствие вспышки эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах президент Дональд Трамп решил подписать указ в поддержку коммерческой эксплуатации ресурсов Луны и других небесных тел. Мышление торговца и бизнесмена побуждает его искать способы компенсировать потерю триллионов долларов и, возможно, расширить свою экономическую империю.

Инициатива американского президента может разжечь космическую войну с Россией, которая обвинила Соединенные Штаты в попытке колонизации космоса и установлении жесткого контроля над ресурсами всего человечества. В ответ на принятие указа Трампом 6 апреля Кремль объявил, что выступает против любых попыток приватизировать космическое пространство. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился сказать, можно ли считать конкретно вышеупомянутый указ попыткой приватизации, подчеркнув: "Подобным решениям нужно давать сугубо юридическую оценку, сначала нужно изучить это решение, основываясь на юридических подходах".

Указ, подписанный Трампом, идет вразрез с признанным Вашингтоном Соглашением о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятым резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1979 года. Согласно резолюции, все государства независимо от степени их экономического или научного развития имеют равные права на исследование и использование Луны как достояния всего человечества.

Как говорится в подписанном Трампом документе, американцы должны иметь право проводить коммерческие исследования, а также добывать и использовать ресурсы в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством Соединенных Штатов. В указе есть такое утверждение: "Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния". Как гласит документ, "политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы поощрять международную поддержку добычи ресурсов в космосе и их использования государственных и частных структур".

Очевидно, что образ мышления бизнесмена по-прежнему является главным источником инициатив Трампа, который ежедневно на пресс-конференциях пытается убедить врачей в том, что для лечения людей, заболевших коронавирусом, достаточно использовать определенные препараты. Его цель - как можно быстрее запустить экономическое колесо и тем самым компенсировать потерю триллионов долларов и экономический спад, из-за которых он может покинуть Белый дом.

Российская критика

Москва выразила протест в связи с американским решением. Так, российское космическое агентство "Роскосмос" в лице заместителя генерального директора Сергея Савельева осудило попытки контролировать космическое пространство и агрессивные планы по захвату территорий других планет, заявив, что указ наносит ущерб сотрудничеству между Россией и Соединенными Штатами. "В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах - все помнят, что из этого вышло", - добавил Савельев, не уточнив, что именно он имел в виду.

Российский МИД также выразил сожаление по поводу намерения Соединенных Штатов добиться превосходства в вопросе освоения космоса. Ведомство отметило: "Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях".

В своем заявлении российский МИД обратил внимание на то, что Вашингтон решил принять такой указ "именно в то время, когда политические, материальные и интеллектуальные ресурсы человечества по максимуму задействованы на решение самых серьезных и насущных проблем, связанных с пандемией COVID-19".

Как заявил МИД, присвоение пространства космоса, включая Луну и небесные тела, тем или иным государством противоречит существующим нормам международного права. Более того, "наметившаяся тенденция к закреплению в политике отдельных государств подходов в вопросах создания режима исследования, освоения и использования космических ресурсов несет в себе серьезные риски для международного сотрудничества и взаимопонимания, в частности по направлению изучения и освоения космоса". "Отмечаем насущную необходимость принятия международным сообществом коллективных действий в целях недопущения превращения космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, в арену международных разногласий и конфликтов", - таким был комментарий ведомства.

"Именно в таком ключе настроены взаимодействовать с США с опорой на накопленный десятилетиями опыт совместного освоения космоса", - заключили в МИД.

Между тем, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал союзников США по НАТО отреагировать на планы Вашингтона по приватизации права на освоение космических ресурсов, отметив, что Россия не будет молча наблюдать за его действиями.

Нарушение норм международного права

В декабре 1966 года Генеральная Ассамблея ООН утвердила Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. В январе 1967 года документ был подписан Советским Союзом, Великобританией и США. На сегодняшний день к нему присоединились более 100 стран. Как говорится в договоре, "ни одно государство не может распространять свой суверенитет на космические объекты, включая Луну, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. Все станции, установки, оборудование и космические корабли на небесных телах открыты для представителей других государств-участников на основе взаимности".

В 1979 году Генеральная Ассамблея ООН приняла еще один международный договор, текст которого в отношении деятельности государств на Луне и других небесных телах близок к содержанию Договора о космосе 1967 года. Новый документ предусматривает исключительно мирное использование Луны и других небесных тел, а также запрещает развертывание ядерного и любого другого оружия массового уничтожения на орбите Луны. Также запрещается создание военных объектов на этой планете, которая "является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития". Этот документ ратифицировали только 18 стран: Россия и Соединенные Штаты к нему не присоединились.

По словам Льва Зеленого, заместителя председателя Совета Российской академии наук по космосу и директора Института космических исследований, международные соглашения действительно ограничивают коммерческое использование ресурсов в космосе и акцентирует большее внимание на научные исследования, однако, в настоящее время ситуация меняется и необходимо разработать новые правила и новое соглашение. "В Соединенных Штатах верят, что раз они что-то объявили, теперь все будет по их правилам, но это не так", - добавил ученый.

В своих комментариях для российских СМИ Зеленый напомнил о прошлых американских попытках контролировать те участки на Луне, которые окружают места посадки их космического корабля Apollo, пояснив, что тогда речь шла о небольших территориях. Теперь, по словам ученого, Вашингтон более серьезен и, несомненно, ответ международного сообщества не заставит себя ждать.

Планы Трампа о вторжении в космос

Подписанию указа предшествовала кампания администрации США, направленная на возвращение страны на Луну. В марте 2019 года президент Трамп потребовал, чтобы американцы были отправлены на Луну любой ценой, и предоставил NASA пятилетний срок. В мае того же года Трамп попросил Конгресс предоставить дополнительные 1,6 миллиарда долларов для финансирования космического проекта. "Я хочу, чтобы вы знали, что мы очень скоро вернемся на Луну и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе", - написал президент Соединенных Штатов в Твиттере. В сентябре прошлого года к программе присоединилась Австралия.

В июне прошлого года Трамп удивил мир, раскритиковав планы NASA, рассматривающие Луну в качестве отправной точки для исследования Марса и других планет вместо прямых полетов с Земли. Как известно, американцы приземлились на Луну в 1972 году. Поразительно, что с 2011 года, после прекращения американской программы "Шаттл", NASA не осуществляло пилотируемые космические полеты. Теперь американские астронавты и грузы доставляются на Международную космическую станцию ​​российскими ракетами.

По словам генерального директора NASA Джима Брайденстайна, первая женщина приземлится на Луну к 2024 году в рамках программы "Артемида", хотя первоначально агентство планировало осуществить пилотируемый полет на Луну в 2028 году. Эти даты были объявлены в начале 2019 года под давлением администрации Трампа.

Сомнения

Однако эксперты ставят под сомнение возможности NASA выполнить обещания политического руководства в установленные сроки. "США вполне могут создать плацдарм на Луне, но явно не к 2024 году, а разве что к 2028 году", - заявил глава российского Института космической политики Иван Моисеев.

При этом космические амбиции Трампа не ограничиваются Луной. В 2019 году президент США призвал NASA сосредоточиться на подготовке миссии на Марс, чтобы американцы первыми приземлились на поверхности красной планеты, как это было в случае с Луной. В свою очередь агентство заявило, что первый пилотируемый полет на Марс может состояться в 2033 году.

Согласно планам Вашингтона, Луна должна стать источником ресурсов для Соединенных Штатов. Как сказал в прошлом году вице-президент США Майк Пенс, американские астронавты не только полетят на Луну, но и начнут осваивать ее ресурсы. Кажется, Трамп неслучайно выбрал переломный момент в истории человечества - вспышку эпидемии коронавируса - для принятия указа, посредством которого он стремится заполучить огромные объемы золота и других богатств за счет остального населения Земли.

Со своей стороны, Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ в комментариях для российских СМИ отметил: "Американское руководство уверено, что любые интересующие США территории и ресурсы должны становиться именно их достоянием. Однако такая политика не соответствует нормам и духу международного права".

Шаповалов предупредил о возможности новой гонки вооружений и призвал к выработке на международном уровне специального правового режима использования ресурсов в космосе, подчеркнув при этом важность сотрудничества, а не конкуренции.

Самер Ильяс (سامر إلياس)