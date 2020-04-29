Разрыв сделки Boeing и Embraer повлияет на программу военно-транспортного самолета C-390 Millennium

Отмена сделки стоимостью 4,2 млрд долл. по приобретению корпорацией Boeing контрольного пакета акций бразильской авиастроительной компании Embraer окажет серьезное влияние на будущее проекта военно-транспортного самолета Embraer C-390 Millennium, пишет Валери Инсинна (Valerie Insinna) в материале американского издания "Defense News".

Церемония передачи ВВС Бразилии первого транспортно-заправочного самолета Embraer KC-390 Millenium, из 28 запланированных к поставке (второй построенный серийный самолет этого типа, бортовой номер 2853, серийный номер 39000004) на бразильской авиабазе Анаполис, 04.09.2019 (с) AP Photo / Eraldo Peres

25 апреля 2020 года корпорация Boeing объявила об отказе от создания совместных предприятий, в которых ей должны были принадлежать 80% доля гражданского авиационного производства Embraer, а также 49% доля в проекте производства и продажи военно-транспортных самолетов C-390 Millennium (КС-390) бразильской разработки.

Несмотря на заявления представителей Boeing о том, что корпорация сохранит прежние соглашения о сотрудничестве, чтобы поддержать Embraer в продвижении самолета C-390 на международном рынке, аналитики сообщили "Defense News", что разногласия между двумя компаниями могут серьезно навредить их дальнейшему взаимодействию в военной сфере.

"Будущее KC-390 без Boeing - или без помощи США - не такое уж светлое", - отметил Ричард Абулафия, эксперт в сфере авиации консалтинговой фирмы Teal Group.

На авиасалоне в Дубае в ноябре прошлого года компании объявили о создании нового юридического лица, известного как Boeing-Embraer Defense, созданного специально для активного продвижения военно-транспортного самолета C-390 по всему миру - шаг вперед по сравнению с предыдущими соглашениями, в которых Boeing играла более отстраненную роль. Эта сделка дала Boeing новый самолет, который мог бы конкурировать на равных с Lockheed Martin C-130J Hercules, а Embraer получила все необходимые для этого ресурсы.

Основной вопрос сегодня, по мнению аналитика Capital Alpha Partners Байрона Каллана, заключается в том, ищет ли Embraer новые варианты партнерства по KC-390 или гражданским самолетам. "Мне просто интересно, появится ли в 2021 или 2022 году еще какой-либо проект или кто-то, связанный с Embraer. Будут ли это китайцы? Или индийцы? Другая страна, компания или субъект за пределами США? Это стало бы более интересным и масштабным изменением для аэрокосмической отрасли, которое имело бы последствия и для военной сферы", - отметил Каллан.

Возможно даже европейский концерн Airbus попытается занять место Boeing в качестве партнера Embraer по C-390, заявил эксперт, отметив, что Airbus, как и Boeing, не имеет предложений в сегменте средних военно-транспортных самолетов, которые конкурировали бы напрямую с самолетом C-130 корпорации Lockheed Martin.

В понедельник, 27 апреля 2020 года, Embraer объявила, что подала в арбитражный суд иск против Boeing, подведя тем самым черту под взаимным обменом претензиями, развернувшимся на выходных.

При объявлении о выходе из сделки, в Boeing отметили, что корпорация "усердно работала в течение более чем двух лет", чтобы заключить ее, но Embraer не выполнила ряд условий генерального соглашения (Master Transaction Agreement, MTA).

"Это вызывает глубокое разочарование, - заявил президент корпорации Boeing по направлению Embraer Partnership & Group Operations Марк Аллен. - Но мы достигли той точки, когда продолжение переговоров в рамках MTA не решит назревших вопросов".

Embraer, однако, выступила с собственным едким заявлением, утверждая, что выполнила все договорные обязательства и называя в качесвте причин провала сделки продолжающиеся финансовые проблемы Boeing и последствия двух катастроф самолетов Boeing 737 MAX.

"Embraer твердо верит в то, что Boeing неправомерно прекратила действие MTA и предоставила ложные сведения, пытаясь избежать своих обязательств по закрытию сделки и выплате Embraer 4,2 млрд долл.", - заявили в бразильской компании.

Решение Boeing разорвать соглашение с Embraer имеет смысл с финансовой точки зрения, написал в электронном письме инвесторам Кай фон Румор, аналитик инвестиционного банка Cowen. Из-за влияния пандемии коронавируса COVID-19 на аэрокосмическую отрасль сумма в 4,2 млрд долл., по-видимому, представляется завышенной, и прекращение сделки может помочь высвободить наличные средства, которые будут необходимы Boeing в ближайшей перспективе.

При этом фон Румор считает, что компании продолжат сотрудничество по C-390, но это будет зависеть от того, смогут ли они спасти отношения. "Вопрос в том, насколько сейчас взбешены в Embraer, и могут ли они с этим смириться, чтобы продолжить сотрудничество, которое имело большой смысл для обеих сторон?".

Другой важный вопрос заключается в том, как кризис COVID-19 повлияет на оборонные расходы во всем мире и скажется на промышленности стран, а также международной оборонно-промышленной базе.

Каллан отметил, что некоторые страны, заказавшие самолеты C-390, такие как Бразилия или Португалия, "вероятно, пересматривают бюджетные прогнозы".

Абулафия добавил, что раскол партнерства увеличивает вероятность того, что Embraer понадобятся стимулирующие средства от правительства Бразилии, чтобы помочь укрепить гражданский сегмент во время пандемии COVID-19. "Эти деньги легко могут быть получены из расходов на оборону, что повлияет на военные программы Embraer, в частности, Gripen или C-390".