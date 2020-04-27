Boeing отказался от приобретения компании Embraer

Обвал на мировом рынке гражданской авиации перекидывается и на авиационную индустрию. 25 апреля 2020 года корпорация Boeing объявила о расторжении соглашения (Master Transaction Agreement - MTA) от июня 2018 года с бразильской компанией Embraer, в соответствии с которым Boeing примерно за 4,2 млрд долл приобретал производство пассажирских самолетов Embraer, а также создавал с Embraer совместное предприятие по производству и продаже военно-транспортных самолетов C-390 Millennium (КС-390).

(с) Boeing

В пресс-релизе Boeing заявляется, что "в соответствии с MTA, 24 апреля 2020 года было обозначено последней датой возможного расторжения соглашения сторон, которая могла быть продлена любой из сторон, если будут выполнены определенные условия. Boeing воспользовался своими правами на расторжение соглашения после того, как Embraer не выполнил необходимые условия".

"Boeing усердно работал более двух лет, чтобы завершить сделку с Embraer. За последние несколько месяцев у нас были продуктивные, но в конечном итоге безуспешные переговоры о невыполненных условиях MTA. Мы все стремились разрешить их к последней дате возможного расторжения, но это не помогло и этого не произошло. Это глубоко разочаровывает. Но мы достигли точки, когда продолжение переговоров в рамках MTA не решит остающиеся проблемы".

"Boeing и Embraer сохранят свое действующее генеральное соглашение о сотрудничестве, первоначально подписанное в 2012 году и расширенное в 2016 году, для совместного маркетинга и поддержки военных самолетов C-390 Millennium".

В свою очередь, компания Embraer в ответ опубликовала свое заявление, в котором обвинила корпорацию Boeing в неправомерном прекращении соглашения МТА.

В заявлении говорится, что Embraer "получила уведомление от Boeing о расторжении соглашения MTA с Embraer. Embraer твердо верит в то, что компания Boeing неправомерно прекратила действие MTA, что она использует ложные обвинения как предлог для того, чтобы избежать своих обязательств по закрытию сделки и выплате Embraer покупной цены в 4,2 млрд долл".

"Мы полагаем, что Boeing систематически задерживала и неоднократно нарушала MTA из-за нежелания завершить транзакцию в связи с собственным финансовым положением, проблемами с 737 MAX, а также рядом других проблем, связанных с бизнесом и репутацией компании. Embraer считает, что она полностью выполняла свои обязательства в рамках MTA и удовлетворила все условия, которые необходимо было выполнить к 24 апреля 2020 года. Embraer будет использовать все средства правовой защиты в отношении Boeing, чтобы добиться возмещения ущерба, нанесенного Embraer в результате неправомерного расторжения и нарушения MTA со стороны Boeing".

Со стороны bmpd напомним, что соглашение МТА Boeing с Embraer от 5 июля 2018 года о стратегическом партнерстве и совместном предприятии стало фактически актом поглощения бразильского производителя региональных самолетов со стороны Boeing. По окончательным условиям соглашения, согласованным с правительством Бразилии в декабре 2018 года и утвержденным Административным советом по экономической защите (CADE) Бразилии в январе 2020 года, американский авиагигант должен был заплатить 4,2 млрд долл за 80% долю в гражданском авиапроизводстве Embraer. Создаваемое Boeing таким образом совместное предприятие по производству коммерческих самолетов, с сохранением производственных мощностей в Бразилии, должно было контролироваться Boeing на 80% и получить название Boeing Brasil - Commercial (тем тем самым название Embraer должно было быть удалено из названия совместного предприятия).

Второе совместное предприятие Boeing и Embraer должно было осуществлять производство и продажи разработанных Embraer средних военно-транспортных самолетов C-390 Millennium (ранее обозначались КС-390), в нем доля бразильской компании оговаривалась в 51%, американской - 49%.

Boeing Brasil - Commercial должна была вести выпуск 80-130 местных самолетов семейства E-Jets/E2 и 40-50 местных региональных самолетов ERJ. Компания Embraer сохранила бы за собой только свои программы самолетов деловой авиации (бизнес-джетов) и военной авиации.

Сделка с Embraer могла бы стать крупнейшим приобретением Boeing со времени поглощения McDonnell Douglas в 1997 году.

Очевидно, что причиной отказа Boeing от поглощения гражданского авиапроизводства Embraer стал разразившийся крах мировой гражданской авиации из-за пандемии коронавируса, усугубленный длительными проблемами Boeing с производством самолетов 737 МАХ, что заставляет Boeing перейти в режим экономии средств. Кроме того, значительные инвестиции в зарубежную компанию были политически неприемлемы в момент начатых Boeing переговоров с правительством США о предоставлении американскому авиапроизводителю крупной финансовой помощи.