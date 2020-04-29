Российский летчик оценил видео Пентагона с НЛО

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Видеозаписи неопознанных летающих объектов обычно имеют сильные искажения, пилоты в реальности видят все иначе, НЛО могут оказаться атмосферными явлениями или оптическим обманом, рассказал РИА Новости во вторник заслуженный военный летчик России Владимир Попов, комментируя опубликованные Пентагоном видео с НЛО.

В понедельник Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, два других — в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС.

"В моей практике было несколько случаев, когда приходилось наблюдать непознанное явление. Около 25 лет назад мой экипаж наблюдал неопознанный летающий объект в районе Львова недалеко от польской границы, до сих пор не могу сказать, что это было. События разворачивались во время ночного полета в сложных метеоусловиях в облаках с сопутствующим видением городских огней. После нашего доклада пришлось давать подписку о неразглашении, на всякий случай, чтобы не было паники, вдруг мы не разобрались, сейчас, спустя четверть века, рассказываю об этом впервые", — заявил Попов.

Генерал уточнил, что неопознанные летающие объекты на видеозаписях могут быть атмосферными, радиолокационными явлениями или оптическим обманом, "но также нельзя исключать, что это испытания новой техники, о которой еще говорить рано, а летчики случайно попали в зону проведения испытаний и могли ее обнаружить".

"Запись сильно искажает происходящее, возможно, американские летчики, которые наблюдали "неопознанные явления", все видели по-другому. Всегда приборное оборудование скрадывает ту часть информации, которую может принять наш зрительный нерв. Потеря информационной составляющей обычно бывает очень большой. Еще одна особенность мозга, как правило, когда что-то непонятно, включается воображение, которое домысливает картину", — заявил генерал.