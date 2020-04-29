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Военное обозрение

Названа причина, по которой ВМС США не станут топить боевые катера Ирана в Персидском заливе

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Источник изображения: www.facebook.com/pc11secondtonone

В США анализируют заявление иранского генерала Амир-Али Хаджизаде, командующего аэрокосмическими силами КСИР (Корпус стражей исламской революции). Генерал ранее заявил в интервью одному из иранских телеканалов о том, что у КСИР есть перечень из 400 американских объектов на Ближнем Востоке, которые могут быть атакованы в случае применения военной силы США против Ирана.

По словам Хаджизаде, одной из таких целей изначально была военная база США «Айн аль-Асад» в Ираке.

Иранский военачальник:

Когда мы атаковали базу «Айн аль-Асад», то считали, что американцы нанесут ответный удар в течение 20 минут. И 400 американских военных объектов превратились в цели для наших ракет.

В США, анализируя заявление иранского генерала, вспомнили об угрозе со стороны Дональда Трампа в адрес Ирана - угрозе атаковать иранские боевые катера в Персидском заливе в том случае, если те будут представлять угрозу кораблям ВМС США.

Эксперты рассуждают, о каких именно 400 военных объектах США «как о целях» для Ирана может идти речь в том случае, если один из кораблей ВМС США потопит иранский катер.

Высказывается предположение о том, что среди прочего Иран мог бы атаковать место базирования Пятого флота военно-морских сил США в государстве Бахрейн. Кроме того, к целям относят военные объекты США на территории Кувейта. По последним сведениям, в Кувейте размещено не менее 11 тысяч американских военных.

На этом фоне поднимается и вопрос противоракетной обороны США на принадлежащих им военных базах. Предыдущие ракетные удары по американским военным объектам Иран проводил фактически беспрепятственно – никаких успешных действий система ПРО США в регионе не демонстрировала. И потому, если у Ирана действительно имеется ракетный арсенал, способный держать на мушке сотни американских военных объектов на Ближнем Востоке, то с защитой этих объектов от ракет у США могут быть серьёзные проблемы. Именно в этом и заключается причина, по которой ВМС США не пойдут на то, чтобы топить иранские боевые катера в Персидском заливе.

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Бахрейн
Ирак
Иран
Китай
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Персоны
Трамп Дональд
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