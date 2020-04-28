Проект перспективной японской гиперзвуковой противокорабельной ракеты

Веб-ресурс "Naval News" сообщает обнародованные Агентством по закупкам и НИОКР (Acquisition, Technology, and Logistics Agency - ATLA) министерства обороны Японии некоторые детали проекта разрабатываемой перспективной японской гиперзвуковой противокорабельной (крылатой) ракеты наземного базирования, ранее упоминавшейся как Hypersonic Cruising Missile (HCM).

Предполагаемый облик перспективной японской гиперзвуковой противокорабельной (крылатой) ракеты наземного базирования (с) ATLA

Сообщается, что разработка ракеты ведется ATLA совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (Japan Aerospace Exploration Agency - JAXA) с планами принятия на вооружение в 2030-е годы. Ракета должна оснащаться комбинированной двигательной установкой в составе двигателей двух типов - разгонного прямоточного воздушно-реактивного (ПВРД, Ramjet) и маршевого гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного (ГПВРД, Scramjet). Первый должен разгонять ракету до скорости 5М, а второй - обеспечивать длительный высотный полет на скоростях "более 5М". Дальность полета ракеты предполагается как значительно превышающая 1000 км.

Как уде сообщалось, данная ракета наземного базирования предполагается к созданию в вариантах для поражения наземных целей и в противокорабельном. Для данной ракеты, как и для другой японской перспективной гиперзвуковой системы оружия наземного базирования Нyper Velocity Gliding Projectiles (HVGP, наземный подвижный комплекс с твердотопливной ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим боевым блоком), ведется разработка двух типов боевых частей - тандемной проникающей противокорабельной, именуемой Sea Buster, и многоцелевой MEFP (Мultiple explosively formed penetrator), предназначенной для поражения как кораблей, так и наземных объектов. БЧ Sea Buster состоит из основного бронебойного (или полубронебойного?) заряда с проникающим предзарядом, состоящим из нескольких кумулятивных зарядов (схема, позаимствованная, очевидно, у боевых частей советских противокорабельных ракет оперативного назначения, имеющих также в основном противоавианосное назначение). В свою очередь, БЧ MEFP, как можно судить, будет формировать некоторое число разлетающихся в стороны сверхскоростных массивных поражающих элементов ао принципу ударных ядер.

Оба типа японских перспектвных гиперзвуковых ракет должны использовать инерциально-спутниковую систему наведения в комбинации с самонаведением (активным радиолокационным или тепловизионным) при действии по надводным целям. В том числе для обеспечения действий данных видов оружия Япония предполагает сформировать собственную группировку навигационных, разведывательных и связных спутников нового поколения.

Презентационные материалы по перспективной японской гиперзвуковой противокорабельной (крылатой) ракете наземного базирования (с) ATLA