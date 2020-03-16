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Японские планы создания гиперзвукового оружия

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Агентство по закупкам и НИОКР (Acquisition, Technology, and Logistics Agency - ATLA) министерства обороны Японии в опубликованом документе "Видение перспективных НИОКР в области реализации многомерных интегрированных сил обороны" ( здесь ) опубликовало детали планы создания в Японии перспективных систем гиперзвукового оружия.

Предполагаемый облик создаваемых в Японии перспективных систем гиперзвукового оружия, включая ракетную систему с гиперзвуковым планирующим боевым блоком Нyper Velocity Gliding Projectiles (HVGP, цифра 2), а также гиперзвуковую крылатую ракету Hypersonic Cruising Missile (HCM, цифра 1) (с) Агентство по закупкам и НИОКР (Acquisition, Technology, and Logistics Agency - ATLA) министерства обороны Японии

Согласно документу, в Японии ведутся НИОКР по созданию двух систем гиперзвукового оружия - уже известной ракетной системы с гиперзвуковым планирующим боевым блоком Нyper Velocity Gliding Projectiles (HVGP), а также гиперзвуковой крылатой ракеты Hypersonic Cruising Missile (HCM).

Как уже сообщалось, система оружия наземного базирования Нyper Velocity Gliding Projectiles (HVGP) представляет собой наземный подвижный комплекс с твердотопливной ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим боевым блоком HVGP, выполненный в вариантах для поражения наземных целей и в противокорабельном. По политическим соображениям максимальная дальность стрельбы системы на данном этапе ограничена 500 км. Тем не менее, сообщается, что в дальнейшем планируется разработка усовершенствованных вариантов системы "с другими полезными нагрузками, увеличенными скоростями и дальностями стрельбы, а также более сложными траекториями". Противокорабельный вариант HVGP рассматривается в качестве средства главным образом с китайскими авианосцами. В целом комплекс планируется к развертыванию в первую очередь на находящихся к югу от Японии островах Рюкю, включая Окинаву.

Министерство обороны Японии выделило на НИОКР по HVGP суммарно 18,5 млрд иен (170 млн долл) на 2018 и 2019 финансовые годы, и планирует выделить 25 млрд иен (230 млн долл) в бюджете 2020 финансового года. Предполагается, что данная система оружия наземного базирования начнет поступать на вооружение Сухопутных войск Сил самообороны Японии в 2026 финансовом году в варианте для поражения наземных целей, а в в 2028 финансовом году - в противокорабельном варианте.

В свою очередь, гиперзвуковая крылатая ракета Hypersonic Cruising Missile (HCM) должна быть оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Согласно документу, разработка ПВРД ведется в Японии уже длительное время. Данная ракета также должна существовать в вариантах для поражения наземных целей и в противокорабельном, хотя другие детали по программе HCM не приводятся. Как можно понять, дальность действия ракеты HCM будет выше, чем у HVGP.

Согласно документу, для обоих типов ракет ведется разработка двух типов боевых частей - тандемной проникающей противокорабельной, именуемой Sea Buster, и многоцелевой MEFP (Мultiple explosively formed penetrator), предназначенной для поражения как кораблей, так и наземных объектов. БЧ Sea Buster состоит из основного бронебойного (или полубронебойного?) заряда с проникающим предзарядом, состоящим из нескольких кумулятивных зарядов (схема, позаимствованная, очевидно, у боевых частей советских противокорабельных ракет оперативного назначения, имеющих также в основном противоавианосное назначение). В свою очередь, БЧ MEFP, как можно судить, будет формировать некоторое число разлетающихся в стороны сверхскоростных массивных поражающих элементов ао принципу ударных ядер.

Оба типа японских гиперзвуковых ракет должны использовать инерциально-спутниковую систему наведения в комбинации с самонаведением (активным радиолокационным или тепловизионным) при действии по надводным целям. В том числе для обеспечения действий данных видов оружия Япония предполагает сформировать собственную группировку навигационных, разведывательных и связных спутников нового поколения.

Согласно документу ATLA, в период 2024-2028 финансовых годов предполагается отработать и принять на вооружение систему HVGP, а после 2029 года - крылатую ракету НСМ. В дальнейшем в период по 2038 финансовый год предполагается разработать и принять на вооружение усовершенствованные варианты HVGP (гиперзвукового боевого блока) и НСМ.

График создания в Японии перспективных систем гиперзвукового оружия, включая ракетную систему с гиперзвуковым планирующим боевым блоком Нyper Velocity Gliding Projectiles (HVGP) и гиперзвуковую крылатую ракету Hypersonic Cruising Missile (HCM) (с) Агентство по закупкам и НИОКР (Acquisition, Technology, and Logistics Agency - ATLA) министерства обороны Японии

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Страны
Китай
Япония
Проекты
2020-й год
Авианосец
ГЗЛА
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