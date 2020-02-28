Разработка в Японии системы гиперзвукового оружия

Как сообщила японская газета "The Mainichi", министерство обороны Японии ведет создание ракетной системы с гиперзвуковым планирующим боевым блоком Нyper Velocity Gliding Projectiles (HVGP). Предполагается, что данная система оружия наземного базирования начнет поступать на вооружение Сухопутных войск Сил самообороны Японии в 2026 финансовом году в варианте для поражения наземных целей, а в в 2028 финансовом году - в противокорабельном варианте.

Предполагаемый облик перспективной японской ракетной системы с гиперзвуковым планирующим боевым блоком Нyper Velocity Gliding Projectiles (HVGP) (с) министерство обороны Японии

Система представляет собой наземный подвижный комплекс с твердотопливной ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим боевым блоком HVGP. При этом по политическим соображениям максимальная дальность стрельбы системы на данном этапе ограничена 500 км. Тем не менее, сообщается, что в дальнейшем планируется разработка усовершенствованных вариантов системы "с другими полезными нагрузками, увеличенными скоростями и дальностями стрельбы, а также более сложными траекториями".

Противокорабельный вариант HVGP рассматривается в качестве средства главным образом с китайскими авианосцами. В целом комплекс планируется к развертыванию в первую очередь на находящихся к югу от Японии островах Рюкю, включая Окинаву.

Министерство обороны Японии выделило на НИОКР по HVGP суммарно 18,5 млрд иен (170 млн долл) на 2018 и 2019 финансовые годы, и планирует выделить 25 млрд иен (230 млн долл) в бюджете 2020 финансового года.

Предполагаемый облик перспективной японской ракетной системы с гиперзвуковым планирующим боевым блоком Нyper Velocity Gliding Projectiles (HVGP) (с) "The Mainichi"