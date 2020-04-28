Войти
ЦАМТО

Более 60 боевых машин пехоты с боевым отделением "Бережок" поступят в Сухопутные войска

152
0
0
БМП-2 с боевым модулем "Бережок"
БМП-2 с боевым модулем "Бережок".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 27 апреля. Более 60 боевых машин пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок" поступят в подразделения Сухопутных войск.

Обитаемое двухместное боевое отделение "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, телевизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения противотанковой управляемой ракеты.

Стандартное вооружение боевой машины, в которое входит 30-мм пушка 2А42 и 7,62 мм пулемет, дополнительно усилено автоматическим гранатометом. Вооружение боевого модуля дополняют четыре пусковые установки ПТУР, по две с правой и левой части башни соответственно. В боевом отделении "Бережок" используются современные ПТУР "Корнет", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А42
БМП-2
БМП-2М
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.12.2019
Ответвления "Ростка"
28.08.2018
Двойной удар: новая БМП-2М стала угрозой для "Абрамсов" и "Леопардов"
06.10.2017
Модернизированные российские БМП и БМД — угроза для сил НАТО (Defence24, Польша)
11.05.2016
Министр обороны проверил выполнение Гособоронзаказа на тульском предприятии «Щегловский вал»
13.08.2014
«Бережок» перспективной реки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.04 03:30
  • 22
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 28.04 02:53
  • 1
«Левитация – это не фантазия, а чистая наука»
  • 28.04 02:26
  • 2
«Реактивный корм для Су-30»: в Малайзии оценили китайский истребитель FTC-2000G
  • 28.04 02:23
  • 2
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
  • 28.04 02:17
  • 47
«Орион» взят на вооружение
  • 27.04 23:48
  • 8
Запад пытается догнать Россию на танках
  • 27.04 22:02
  • 4
Десантники парашютировались в Арктике с рекордной высоты
  • 27.04 21:31
  • 113
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 21:26
  • 1
Эпидемия на «лучшем» авианосце ВМС США оказалась аномальной
  • 27.04 21:00
  • 4
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 27.04 20:50
  • 19
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 27.04 20:42
  • 119
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 27.04 20:08
  • 9
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 27.04 19:45
  • 1
Танкист с 30-летним стажем назвал Т-90М своим любимым танком
  • 27.04 19:07
  • 4
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10