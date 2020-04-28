Более 60 боевых машин пехоты с боевым отделением "Бережок" поступят в Сухопутные войска

ЦАМТО, 27 апреля. Более 60 боевых машин пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок" поступят в подразделения Сухопутных войск.

Обитаемое двухместное боевое отделение "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, телевизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения противотанковой управляемой ракеты.

Стандартное вооружение боевой машины, в которое входит 30-мм пушка 2А42 и 7,62 мм пулемет, дополнительно усилено автоматическим гранатометом. Вооружение боевого модуля дополняют четыре пусковые установки ПТУР, по две с правой и левой части башни соответственно. В боевом отделении "Бережок" используются современные ПТУР "Корнет", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.