В РПЦ считают уместным изображение Сталина и Путина в главном храме ВС РФ

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Русская православная церковь считает уместными появление на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил РФ мозаики с изображением первых лиц государства, в частности, Владимира Путина, Сергея Шойгу, Иосифа Сталина и других. Об этом рассказал председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.

По словам представителя церкви, на стенах храма появится мозаика, на которой будут отображены исторические события. Среди них есть мозаики, посвященные Параду Победы 1945 года, присоединению Крыма, а также другие. Было бы странно, если бы на мозаике, посвященной параду Победы отсутствовало изображение Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, а на мозаике о присоединении Крыма лиц, принявших судьбоносное решение.

Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы

- заявил протоиерей, добавив, что данные изображения не являются иконами и не относятся к церкви.

В то же время уточняется, что не все члены экспертного совета Русской православной церкви были согласны с изображением Иосифа Сталина на мозаике, посвященной Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, но решение было принято, так как это российская история.

Не всем это нравится, в том числе и членам художественного совета не всем нравится (...) из истории страницу эту вырвать мы не можем и не отдать память тому человеку, который во многом служил этой Победе, мы тоже не можем. (...).Он был верховным главнокомандующим в 1941-1945 годах, как мы его можем выкинуть, если речь идет о Параде Победы? (...) в воинском храме, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, Парад Победы необходим, поэтому и Сталин там - вынужденно, может быть

- пояснил Калинин.

Возведение храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На его стенах появятся мозаичные панно посвященные различным историческим событиям, включая битвы и войны, начиная с поля Куликова и заканчивая Сирией, большая часть будет посвящена Великой Отечественной войне.