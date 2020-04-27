Второй китайский вертолетоносец проекта Type 075 спущен на воду

Всего через семь месяцев после спуска на воду головного корабля проекта Type 075 на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае из сухого дока вывели второй десантный корабль-вертолетоносец.

На верфи Hudong-Zhonghua ведется постройка еще как минимум одного «десантника» проекта Type 075. Эти корабли станут основой амфибийных сил морской пехоты НОАК, сообщает Warspot.

В составе ВМС Китая уже находятся универсальные корабли-вертолетоносцы (Type 071 и Makassar), но они оснащены сравнительно небольшими вертолетными площадками, тогда как у кораблей проекта Type 075 вся верхняя палуба представляет собой взлетно-посадочную полосу.

По различным данным, длина кораблей проекта Type 075 составляет от 235 до 250 м, а водоизмещение достигает 36 000 т. По габаритам китайские десантные корабли схожи с американскими УДК типов Wasp и America и могут нести до 28 вертолетов каждый.

Недавно на первом корабле проекта Type 075 произошел пожар. Предположительно, пожар возник на нижних палубах в кормовой части. Пресс-служба ВМС НОАК и предприятие Hudong-Zhonghua Shipyard, на верфи которого достраивается корабль, не давали комментариев относительно происшествия.