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Интерфакс-АВН

Экипажи МиГ-31 зачистили воздушное пространство от "противника" во время учения в Пермском крае

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Лисицын

Екатеринбург. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков Миг-31 объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) отработали зачистку воздушного пространства от авиации условного противника в ходе учения в Пермском крае, сообщает пресс-служба ЦВО в пятницу.

"Всего в учении было задействовано восемь истребителей-перехватчиков Миг-31 и четыре истребителя-бомбардировщика Су-34", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что истребители-перехватчики с помощью радиолокационных станций (РЛС) "Заслон-М" обнаружили и распознали цели типа "истребитель", выполняющие патрулирование границ оперативного района. Затем в ходе зачистки воздушного пространства экипажи МиГ-31 уничтожили авиацию "противника" и обеспечили безопасные условия для нанесения массированного ракетно-бомбового удара.

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