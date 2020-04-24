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«Роскосмос» на провальную «Ангару» попросил в 2,5 раза больше денег

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Источник изображения: Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Роскосмос» захотел в 2,5 раза увеличить финансирования опытно-конструкторской работы «Амур», в рамках которой на космодроме Восточный должен быть создан комплекс тяжелого класса под ракету семейства «Ангара», сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства материалы госкорпорации.

Теперь вместо 26,2 миллиарда рублей, которые выделялись на проект, реализация которого должна произойти в 2016-2025 годах, госкорпорация просит 65 миллиардов рублей. В указанный период, согласно агентству, кроме строительства пусковой площадки и возведения соответствующей инфраструктуры, планируется провести три пуска тяжелой ракеты «Ангара» с Восточного.

Увеличение финансирования в госкорпорации объяснили созданием модернизированной версии тяжелой «Ангары-А5» («Ангары-А5П»), предназначенной для запусков разрабатываемого пилотируемого космического корабля «Орел» («Федерация»).

В апреле РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что три находящихся на космодроме Байконур в Казахстане ракеты «Протон-М» из-за обнаружения в них бракованных деталей отправляются для замены компонентов обратно в производящий их московский Центр Хруничева.

Входящий в госкорпорацию Центр Хруничева на разработку одноразовых ракет семейства «Ангара» за более чем четверть века потратил свыше трех миллиардов долларов, хотя за это же время носители данного семейства (в легком и тяжелом вариантах) летали всего два раза. В настоящее время Центр Хруничева является самым убыточным предприятием госкорпорации, долги которого превышают 80 миллиардов рублей, а Рогозин призывает российскую космическую отрасль найти применение «Ангаре», которую неоднократно называли бесперспективной.

Ранее «Орел», который может заменить советско-российские пилотируемые космически корабли «Союз МС», планировалось запускать на разрабатываемой Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и Ракетно-космическим центром «Прогресс» средне-тяжелой ракете «Союз-5» («Иртыш»). Впоследствии в качестве носителя по инициативе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина была выбрана тяжелая «Ангара». Эксперты в области космонавтики неоднократно заявляли, что такое решение приведет к еще большему удорожанию провальной «Ангары», стоимость пуска которой оценивается в сто миллионов долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз ПКК
Союз-5 РН
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