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В России признали бесперспективность "Ангары"

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Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" во время запуска
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" во время запуска.
Источник изображения: Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости

У ракет семейства "Ангара" на коммерческом рынке "просто нет никаких шансов, поэтому никто не спешит", заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Эксперт признал, что "первоначально были большие иллюзии, что это можно быстро и легко сделать", а "острой необходимости в тяжелой ракете для России в краткосрочной перспективе нет", поскольку тяжелый носитель "Протон-М" пока летает.

Соответствующий материал агентства, в котором собраны комментарии специалистов, посвящен пятилетию единственного пуска тяжелой ракеты "Ангара-А5". В публикации задержки с созданием носителей семейства "Ангара", кроме коммерческой бесперспективности, связывают с проблемами логистики и несоответствия изготавливаемых "Центром Хруничева" на сегодняшний день ракет техническому заданию Минобороны.

В публичных заявлениях гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не связывал ракеты семейства "Ангара" и необходимость коммерческой эффективности. Последнее менеджер предлагал возложить на создаваемый ракетно-космической корпорацией "Энергия" и ракетно-космическим центром "Прогресс" носитель "Союз-5" ("Иртыш"), тогда как для носителей "Ангара" глава госкорпорации попросил своих подчиненных "найти применение".

Решение о начале работ над семейством "Ангара" принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у "Центра Хруничева", самого проблемного предприятия "Роскосмоса", ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-5 РН
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