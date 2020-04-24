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Государственных заказчиков могут обязать строить суда только в России

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Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "На верфи заводят госзаказ. За бюджетные средства разрешат строить только российские суда", Министерство промышленности и торговли Российской Федерации собирается обязать государственных заказчиков строить суда только в России. Согласно проекту приказа министерства, компании, строящие суда на бюджетные средства, еще на стадии конкурсных процедур смогут выбирать только те верфи, которые готовы выполнить заказ в соответствии с 719-м постановлением о локализации. При этом источники "Ъ" в отрасли отмечают, что уже столкнулись с отказом верфей РФ брать заказы из-за высокой загрузки.

Судостроительная верфь Pella Sietas GmbH в Нойенфельде (Гамбурге, ФРГ), принадлежащая ОАО "Пелла", и на которой планируется строительство двух линейных дизель-электрических ледоколов проекта 21900М2 для ФГУП "Росморпорт" для Дальневосточного бассейна России (с) Pella Sietas GmbH

Минпромторг предлагает обязать бюджетных заказчиков судов и морской техники, которые работают по ФЗ-44 о госзакупках, строить суда только в РФ. Для этого их заставят прописывать в закупочной документации необходимость соответствия таких судов 719-му постановлению (содержит перечень оборудования и операций, необходимых для признания продукции произведенной в РФ). Верфи, претендующие на получение заказа, должны будут предъявлять доказательства исполнения основного документа о локализации. Соответствующий проект приказа Минпромторга размещен на regulation.gov.ru. Требования не касаются госкомпаний.

В Минпромторге на запрос "Ъ" не ответили. В ФАС сообщили, что к ним документ на рассмотрение пока не поступал. В Росморречфлоте и ФГУП "Росморпорт", которые в рамках комплексного плана магистральной инфраструктуры (КМПИ) должны заказать и построить значительное количество судов, на запрос "Ъ" не ответили.

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что одним из поводов для разработки новых требований стал конкурс "Росморпорта" на строительство ледокола.

Его выиграла "Пелла", но судно в итоге будет строиться не в РФ, а на предприятии верфи в Гамбурге. Сейчас не исключено, что и второй ледокол будет строиться там же.

Другой источник "Ъ" недоумевает, почему заказчик, с учетом ограниченности бюджетных средств, не должен был отдавать заказ "Пелле", когда кроме нее на конкурс никто не вышел. Источник "Ъ", близкий к "Пелле", отмечает, что ледокол строится на российской верфи, хотя и не на территории РФ, при этом происходит трансферт технологий. Он считает, что данным проектом Минпромторг защищает интересы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Собеседник "Ъ" напоминает, что до недавнего времени в состав ОСК входила верфь в Финляндии, где тоже строились ледоколы, но никто не обвинял ОСК в том, что они не российские. Кроме того, импортозамещение не должно приводить к тому, что на суда будет ставиться менее надежное оборудование только потому, что оно произведено в РФ.

Но есть и другая позиция: непонятно, почему государство должно выделять деньги на строительство судов за границей, которое не развивает российские смежные отрасли, возмущается еще один собеседник "Ъ": "А потом происходит девальвация рубля, и верфи с заказчиками, закупавшие зарубежное оборудование, пишут в Минпромторг письма с просьбами о помощи и компенсациях". Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров согласен, что требование о соответствии построенных за бюджетные деньги судов критериям 719-го постановления "более чем логично, и его отсутствие вызывает удивление".

Источники "Ъ" в отрасли рассказывают, что Минпромторг ведет с Минтрансом дискуссию о возможном размещении заказов, значащихся в КПМИ, по процедуре единого поставщика.

Так можно решить проблему загрузки заводов, но нет никаких гарантий, что выбранная верфь построит суда в срок, говорит один из собеседников "Ъ". Другой источник отмечает, что заказчики уже сталкиваются с отказами российских верфей из-за их высокой загрузки.

Надежда Малышева из PortNews добавляет, что у верфей остается проблема с сертификатами соответствия 719-му постановлению: "Теоретически заводы готовы их выдать, но практически неизвестно, как это будет работать. Кроме того, сертификация может увеличить сроки сдачи судна в среднем до двух месяцев, и неясно, кто это будет оплачивать".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Финляндия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Пелла ОАО
ФАС
Проекты
21900
21900М
Гособоронзаказ
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