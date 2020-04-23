Сталин как антикризисный новатор

Какой опыт ИВС потребуется нам при спасении нынешней РФ от краха?

Продолжим изучать то, как Иосиф Сталин перед войной смог вывести авиапром СССР из опасного кризиса. Он и не думал вливать в одну структуру все и вся. Этот опыт не грех использовать и нынче. В ходе обрушившихся на РФ тяжелого социально-экономического кризиса и второй холодной войны.

Окончание. Начало читайте в предыдущем номере.

Венчурный Сталин

История с назначением успешного авиаконструктора (бывшего самодельщика из Осоавиахима) Александра Яковлева замнаркома (заместителем министра) авиапрома СССР по науке и опытным самолетам этим не исчерпывается. Если вы хотите изучить управленческий стиль Сталина, его «секретное оружие» Победы, то ознакомьтесь с дальнейшей карьерой конструктора Яковлева (напомню, что КБ его имени уничтожили уже после 2000 года).

“ Мы еще наплачемся горчайшими слезами от того, что в РФ с 2002 года все отрасли стали гуртом сбивать в «объединенные госкорпорации», убивая всякую конкуренцию ”

Итак, другие конструкторы принялись катать на Яковлева жалобы Сталину. Мол, став чиновником от авиапрома, он нас затирает. Летом 1940-го наркома авиастроения Шахурина и его заместителя Яковлева вызывают к Самому. Иосиф Виссарионович показывает им жалобу от конструктора Гудкова. Тот пишет Сталину: не могу, мол, рассчитывать на поддержку наркомата в создании самолета-истребителя Гу-1 (мотор за спиной у пилота, мощная носовая «батарея» из 37-мм пушки и пулеметов, как у американской «Аэрокобры»). Ибо Яковлев сам руководит КБ и потому боится конкуренции, и потому приходится обращаться в ЦК партии. В письме выражалось удивление тем, что действующего конструктора назначили руководить опытным самолетостроением, ибо он непременно примется «зажимать» соперников. В конце Гудков обещал дать стране самый скоростной и вооруженный в мире истребитель.

«Сталин кончил читать, не спеша, аккуратно сложил листки.

– Ну что скажете?

Я был крайне расстроен, но сказал:

– Конструктор этот ко мне не обращался.

– Ну а если бы обратился?

– В таком случае мы рассмотрели бы проект и, если бы он оказался хорошим, внесли бы предложение в правительство о постройке самолета.

– А как проект, хороший?

– Затрудняюсь что-нибудь сказать, потому что проекта не видел. Непонятно, почему автор обратился непосредственно в ЦК: я, как обещал, стараюсь быть объективным.

Шахурин также в первый раз слышал о проекте и ничего сказать не мог. Тогда Сталин заявил:

– Конечно, он должен был прежде всего поговорить с вами. Не поговорив с вами, сразу писать на вас жалобу не дело. Я не знаю, что это за проект, может быть, хороший будет самолет, а может, и плохой, но цифры заманчивые. Рискнем, пусть построит. Кстати, во что обойдется такой самолет?

– Думаю, что миллионов в девять-десять…

– Придется рискнуть, уж очень заманчивы обещания. Возможно, деньги пропадут зря, ну что ж, возьму грех на себя. А вас прошу: не преследуйте его за это письмо, помогите построить самолет.

Я дал слово, что приму все меры, чтобы обеспечить постройку самолета. Такое же обещание дал и нарком.

Когда вопрос был решен, Сталин сказал мне:

“ - Не бойтесь ссориться, когда нужно для дела. Это лучше, чем дружба за счет государства ”

– Вам, наверное, неприятно, что такие письма пишут. А я доволен. Между прочим это не первое письмо. Было бы плохо, если бы никто не жаловался. Это значило бы, что вы хотите жить со всеми в ладу за государственный счет. Не бойтесь ссориться, когда нужно для дела. Это лучше, чем дружба за счет государства. Не всегда ведь личные интересы людей совпадают с государственными. Кроме того, вы конструктор, у вас большие успехи, вам завидуют и будут завидовать до тех пор, пока вы хорошо работаете. Не завидуют только тем, у кого нет успехов.

Я уже был в дверях, когда услышал вдогонку:

– А конструктора за жалобу не притесняйте, пусть построит, рискнем с миллионами, возьму грех на свою душу…

Само собой разумеется, конструктору (Гудкову. – М. К.) была оказана необходимая поддержка. К сожалению, несмотря на большие затраты, самолет у него не получился и при первом же полете разбился (в 1943 году. – М. К.). При этом пытаясь спасти машину, погиб один из лучших военных летчиков-испытателей Никашин…» (А. Яковлев, указ. соч., стр. 198–200).

Браво! Снимаю шляпу перед Сталиным-управленцем. То есть он в рекордные сроки смог вместо двух КБ-монополистов (Туполева и Поликарпова) создать гамму новых фирм всего за полтора года. Но при этом он действует как венчурный инвестор, «рисковик». Итак, главное – не бояться пробовать, искать, экспериментировать. Ну, потратим на это десяток миллионов. В самом деле Сталин не расходовал безумные деньги на свои дворцы и резиденции. И уж тем паче на бесполезные, но разорительные олимпиады-мундиали, конкурсы «Евровидения» и трассы «Формулы-1». Потому даже в небогатой пока стране (нефтегазовых миллиардов у Сталина, учтите, тоже не имелось) деньги на пробы с новой техникой находились (о самых необычных опытных самолетах можете почитать в «Трехстах неизвестных» Петра Стефановского). Нынешняя власть управляет иначе. Потому у нее и выходят конфузы и срывы сроков. Потому в нынешней РФ вместо новых корабле-, экраноплано- и роботостроительных корпораций возникают лишь «Зенит-Арена» и другие бесплодные для нашего будущего бетонные чаши.

Здоровое соперничество разных «фирм» вместо вялых госкорпораций-монополистов

vpk-news.ru

Как видите, Иосиф Виссарионович не запихивал все авиастроение в одну ОАК, все двигателестроение – в одну ОДК, а все судостроение – в одну ОСК. Он сохранял здоровую конкуренцию. Ему и в голову не пришло бы согнать всю космическую отрасль в монопольную госкорпорацию (как Роскосмос), а тем паче поставить во главе ее бывшего журналиста-международника и политика, а не успешного конструктора-новатора. Кому нужен монстр-монополист, что сам себе и задачи ставит, и сам их вроде бы решает? Если брать авиастроение сталинской эры, то существовал государственный орган (министерство/наркомат), который определял задачи, за решение коих брались разные научно-технические фирмы-КБ во главе с яркими главными конструкторами и производственниками. Именно ими, а не бывшими генералами госбезопасности или бухгалтерами-финансистами!

Да и сегодняшние США, например, не собираются превращать свое аэрокосмическое министерство-агентство NASA в некую госкорпорацию-монополист. Нет, NASA, распоряжаясь государственными средствами, работает с независимыми от него компаниями. С теми же «Боингом» или Илоном Маском. Конечно, Маск получает бюджетное финансирование, но при этом его частная компания работает быстрее и эффективнее, нежели неповоротливый государственный Роскосмос, напичканный «эффективными манагерами». По сути в РФ космическую отрасль загнали в трясину. Сегодня Российское государство продолжает убийственную монополизацию в той же авиационной промышленности. Помимо слияния вертолетостроительных КБ Миля и Камова, происходит объединение «МиГа» и «Сухого». Если Сталин ставил во главе дела реальных конструкторов, показавших свои выдающиеся качества в создании реальных самолетов, то во главы «мигасухого» назначают менеджера-финансиста, единственным достоинством коего является лишь год рождения – 1980-й (40 лет). Как пишет еще советский политик Виктор Алкнис, тут хоть всех святых выноси.

«Фирма Микояна всегда занималась разработкой легких, а также средних истребителей. А фирма Сухого – тяжелых истребителей и истребителей бомбардировщиков.

Теперь, похоже, принято решение, что легкие и средние истребители нам не нужны и именно поэтому фирму Микояна ликвидируют под видом объединения. Но меня заинтересовало, а кто же будет руководителем этого «объединения»? Оказалось, что генеральным директором ПАО «Компания Сухой» с 7 февраля 2020 года избран Илья Тарасенко, который «сосредоточится на формировании дивизиона военной авиации ОАК».

Заинтересовался: кто такой Илья Тарасенко? Вот его служебная биография

Родился в 1980 году.

В 2002 году окончил Московский авиационный институт по специальности «Экономист-менеджер» (2002), школу управления «Сколково» (2012).

2002–2005. Работает в ОКБ им. П. О. Сухого.

2005–2009. Директор сводной дирекции ОАО «Компания «Сухой».

2009–2014. Директор дирекции по координации программ АО «РСК «МиГ», директор по координации программ АО «РСК «МиГ», заместитель генерального директора по координации программ и закупкам АО «РСК «МиГ», первый заместитель генерального директора АО «РСК «МиГ».

2014–2016. Президент АО «Гражданские самолеты Сухого» (АО ГСС).

С сентября 2016-го – генеральный директор АО «РСК «МиГ».

С октября 2018-го – заместитель генерального директора ПАО «ОАК».

Меня поразил такой факт из его биографии: в 2002-м окончил МАИ, три года отработал в ОКБ Сухого, очевидно, на каких-то незначительных технических должностях и вдруг совершает гигантский скачок в своей карьере и сразу становится директором сводной дирекции ОАО «Компания «Сухой». Я не припомню другого такого гигантского скачка – через три года после окончания вуза в 25 лет стать одним из руководителей крупнейшего ОКБ.

Я еще мог бы понять подобное, если бы Тарасенко, работая три года на технических должностях экономистом-менеджером, предложил создать уникальный самолет, который потряс воображение вышестоящих руководителей и они начали продвигать его. Но что-то о таком уникальном самолете не слышно и за последующие годы он не появился…» http://www.apn-spb.ru/opinions/article31483.htm

А если взять пример вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации по военной авиации Игоря Озара? Чистый финансист, не создавший ни единого самолета, пришедший в авиастроение из шинной промышленности. То есть ОАК ставит во главе ответственейшего направления по сути случайных молодых людей. Сталин же действовал совершенно иначе.

Мы еще наплачемся горчайшими слезами от того, что в РФ с 2002 года все отрасли стали гуртом сбивать в «объединенные госкорпорации», убивая всякую конкуренцию и ставя в руководство монополий бог знает кого. Под предлогом того, что денег у державы якобы не хватает (хотя тогда нефтедоллары полились просто полноводной Амазонкой) и что якобы такие «объединенные структуры» смогут лучше конкурировать на глобальном рынке с ведущими мировыми производителями. Но на деле получились вялые громадные слизни-монополии, пораженные косностью и коррупцией, срывающие все планы и сроки. Можно сказать, что система госкорпораций с треском провалилась. Сталин же работал как раз в духе нынешнего динамического времени.

Между прочим нынешнюю идею «индустрии-4.0», где роботизированное производство напрямую связано с конструкторским бюро, первым предвосхитил именно Сталин. Правда, еще на тогдашнем, низком техноуровне. При нем придумали гибриды научно-исследовательского института и завода. Откроем воспоминания одного из создателей русско-советской радиолокации, генерал-лейтенанта-инженера Михаила Лобанова (М. М. Лобанов. «Мы – военные инженеры». Москва, изд-во МО СССР, 1977).

Итак, ради скорейшего создания радаров в СССР ГКО (Госкомитет обороны) в феврале 1942 года создает специальный завод при Наркомате электропромышленности. Он должен был не только разрабатывать и производить РЛС для зенитной артиллерии, но и вести научные исследования. Для этого при заводе организовали 12 лабораторий. Как только конструктор разработал какой-то узел, его чертежи тотчас поступают в цех. Да, тогда еще на бумаге, а не в цифровом виде по волоконно-оптическому кабелю, но принцип совершенно тот же. Что-то не ладится в цехе – туда спешат ученые и конструкторы. Закончен монтаж схемы – разработчики спешат к сборочному стенду. Блок уходит на тщательные испытания в лабораторию, все обнаруженные недостатки (после выявления причин) устраняются. Ради ускорения дела часто проектировались и тут же испытывались сразу несколько вариантов одного и того же блока. Отбирался лучший вариант. Завод-НИИ с момента начала организации к ноябрю 1942 года выдал в серию две РЛС. Всего за восемь месяцев! Сделай то же самое сейчас по важнейшим направлениям нынешней НТР, но на новом техническо-организационном уровне – с роботами и инфосистемами – и тогда будет рывок.

Вы видели, как Сталин вывел авиастроение СССР из кризиса. На сем фоне нынешние конвульсии власти в той же отрасли выглядят, мягко говоря, бледно.

Алгоритм рывка

Во всей оной истории Сталин выказывает себя и как мастер психологии. Однажды он рекомендует Яковлеву: конструкторы должны тщательнее охранять свои КБ от попыток иностранцев похитить их секреты. Снова обратимся к мемуарам великого конструктора.

«Слушаю, товарищ Сталин, я соберу конструкторов и от вашего имени с вами поговорю…

– Зачем от моего имени? Сами скажите.

Сталин сердито посмотрел на меня:

– Вот многие любят за мою спину прятаться, по каждой мелочи на меня ссылаются, ответственности на себя брать не хотят. Вы человек молодой, еще не испорченный и дело знаете. Не бойтесь от своего имени действовать, и авторитет ваш будет больше, и люди уважать станут…»

Этот опыт Сталина пригодится нам в будущей России. Мне понятно, что по алгоритму «Совещание в Овальном зале – выдвижение молодых делократов, инженеров и конструкторов – соединение науки и промышленности» можно обеспечить подъем не только авиакосмической индустрии. Точно так же нужно создавать передовые отрасли. Автомобилестроение, агромашиностроение и электронпром, роботику и строительство многокоординатных обрабатывающих центров, производство стереопринтеров и сверхмощных вычислительных машин, кораблестроение, нанобиотех, умное сельское хозяйство и т. д. Да хоть индустрию полной переработки городского мусора. Везде можно отобрать и поставить на эти проекты энергичных и умных подчиненных, которые потом станут делать дело самостоятельно, а Вождю останется лишь поддерживать конкуренцию и воспитывать кадры.

Вы видели, как работал Сталин, и теперь понимаете, почему СССР добился при нем таких потрясающих свершений и побед. Тот и нынешний стиль управления страной абсолютно не похожи друг на друга, между ними нет ничего общего.

Но вот сможет ли теперешняя власть воспользоваться ценнейшим сталинским опытом? Настоящим оружием Победы 1945-го? Пока она делает все, чтобы удушить остатки наукоемкой и высокотехнологичной промышленности в стране. Сталин свою войну выиграл. А вот выиграет ли нынешняя власть РФ вторую холодную? Сумеет ли пережить пришедший глобальный кризис с его долгим падением цен на сырье? С таким-то подходом к делу?

То-то и оно…

Мы ведь пишем эти статьи не для того, чтобы рассказать, ЧТО было сделано Сталиным. Сие расписано тысячи раз, обсосано со всех сторон. Важнее то, КАК это делалось. Изучить глубинные истоки Победы 1945 года, чтобы использовать бесценный организационный опыт СССР в суровом нашем будущем. Ведь коронавирус стал спусковым крючком не только мирового кризиса, но и агонии «путинской модели» в РФ. Суть коей сводилась к принципу «Продаем нефть и прочее сырье – почти все покупаем за рубежом». Даже многие комплектующие для отечественного производства. Нам придется еще разбирать те завалы, что образовались не только с 1991-го, но и с 2000 года. Ради этого и требуется изучить организационные технологии товарища Сталина. Они ведь пригодятся и в смешанной экономике. В обновленной России…

Максим Калашников

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (828) за 21 апреля 2020 года