Войти
ЦАМТО

В 2020 году в подразделения РХБ защиты РВСН планируется поставка около 20 ед. специальной техники

198
0
0
РХМ-6
РХМ-6.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 21 апреля. За последние три года в подразделениях РХБ защиты Ракетных войск стратегического назначения существенно обновилась линейка современных образцов вооружения и военной техники.

В перевооружаемые на новые ракетные комплексы соединения поступили универсальные тепловые машины (УТМ-80М), авторазливочные станции АРС-14КМ и разведывательные химические машины РХМ-6.

Всего в 2020 году в подразделения РХБ защиты РВСН планируется поставка около 20 ед. специальной техники.

Данная техника способна выполнять задачи по проведению полной специальной обработки вооружения и военной техники.

УТМ-80М и авторазливочная станция АРС-14КМ предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог. Кроме того машина АРС-14КМ выполняет задачи по временному хранению и транспортированию воды и дегазирующих растворов, созданию аэрозольных завес.

Для проведения разведки местности РХМ-6 в автоматическом режиме определяет и передает данные о зараженном участке местности. Отличительной особенностью машины является то, что все приборы связаны с помощью системы контроля, которая может в автоматическом режиме передавать их в вышестоящие штабы и командные пункты, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
2020-й год
Похожие новости
14.08.2019
В Калининграде построят филиал Нахимовского училища
01.03.2017
Гендиректор КМП Эдуард Носков: "Ключевая задача: с 2018 года напрямую подключиться к исполнению гособоронзаказа"
24.12.2013
Китай проектирует 110000-тонный «супер-авианосец», чтобы соревноваться с ВМС США
20.12.2013
Есть только час
15.03.2010
США потратят 4 млрд долларов на разработку стратегического бомбардировщика и 70 млрд - на истребители пятого поколения
03.03.2010
Путин пообещал российским ВВС бомбардировщик в "Сухом" остатке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.04 04:50
  • 20
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 22.04 04:47
  • 4
Северный флот в 2021 году получит дизельную подлодку, оснащённую "Калибрами" - командующий СФ Моисеев
  • 22.04 02:21
  • 1
Эксперт оценил перспективы создания электрических самолетов в России
  • 22.04 01:58
  • 1
В бой идут черноморские старики: «ветеран» флота возвращается в строй
  • 22.04 01:08
  • 1
The Drive (США): правительство РФ заявило, что направило новые танки Т-14 в Сирию для проведения боевых испытаний
  • 22.04 01:03
  • 1
Не сварилось: куда исчезли 2 млрд рублей на строительство ракет «Ангара»
  • 22.04 00:58
  • 1
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 21.04 22:29
  • 3
Комментарии американских читателей: увидели русский самолет — и сразу заиками сделались (Fox News, США)
  • 21.04 22:22
  • 2
Татарстан получит 80% наследия чемпионата WorldSkills-2019
  • 21.04 21:39
  • 2
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 21.04 21:30
  • 620
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 20:16
  • 5
Противники мнимые и реальные
  • 21.04 20:10
  • 169
Корабль SpaceX лопнул
  • 21.04 18:50
  • 4
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 17:48
  • 23
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро