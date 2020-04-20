Группа "Ромб": зачем СССР испытал в Афганистане невиданное оружие

Через три года после принятия на вооружение первый советский серийный самолет с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП) Як-38 был направлен на испытания в Афганистан. На первый взгляд, такое решение может показаться странным: Як-38 проектировался как самолет морской авиации и был очень чувствителен к жаре - годом ранее, во время похода авианесущих крейсеров "Киев" и "Минск" к берегам Ливии (надо было покрасоваться перед Шестым флотом США) подъемные двигатели штурмовиков перестали запускаться сразу после входа в зону тропиков.

Но только что введенным в Афганистан советским войскам требовалась авиационная поддержка, аэродромов в отсталой горной стране было мало, вот армейское руководство и решило, что СВВП - именно то, что там нужно. Считалось, что самолет сможет действовать с небольших бетонных полос или площадок, вымощенных металлическими аэродромными плитами. 18 апреля 1980 года на аэродром Шиндад на севере Афганистана транспортные Ан-22 доставили четыре Як-38, окрашенных в необычный коричнево-зеленый камуфляж. Туда же из Ахтубинска прилетела пара еще не принятых на вооружение Су-25. Экспериментальная эскадрилья получила название "группа "Ромб". На следующий день начались полеты.

Недалеко от аэродрома для Як-38 оборудовали 150-метровую взлетную полосу. Выкопали траншеи, уложили в них металлические аэродромные плиты, засыпали траншеи песком, сверху уложили стекловолокно и прикрыли все это еще одним слоем металлических плит. Выглядел "сендвич-аэродром" очень надежным, но после нескольких полетов песок из-под плит выдуло. По-другому и быть не могло: при взлете сопла самолета поворачивались вертикально и реактивные струи били в полосу.

Тем не менее за месяц "группа Ромб" совершила более 120 вылетов. Металлическую ВПП после шесть взлетов оставили, работали с бетонной. Помимо тестовых полетов, в которых проверялось поведение машин в различных режимах, были и боевые. 29 мая при взлете в сильную жару штурмовику под управлением полковника Юрия Козлова не хватило тяги. С высоты семи метров Як-38 с полным боекомплектом упал на бетон и загорелся. Реактивные снаряды в подвешенных под крыльями кассетах стали детонировать и разлетаться. Все это происходило на глазах у первого заместителя министра обороны СССР Леонида Соколова, командовавшего группировкой советских войскам в Афганистане.

На этом деятельность "группы "Ромб" и завершилась. Официально испытания были признаны успешными, хотя по эффективности боевого применения Як-38 сильно уступал Су-25 - будущий "Грач" отлично показал себя и продолжил летать в афганском небе. А высокотехнологичный Як мог унести только пару пакетов НУРС и две 250-килограммовые бомбы, топлива хватало на 40 минут полета. Самолет с силовой установкой из трех двигателей двух типов прославился своей аварийностью. Авиатехники постоянно переставляли моторы с одного борта на другой, добиваясь сбалансированной тяги. А по совокупности характеристик лишенный радара СВВП уступал даже вертолету Ка-29.

Возможно, Як-38 не оправдал себя, как оружие - зато много дал авиаконструкторам. Система струйного управления позволила начать отработку режимов сверхманевренности задолго до появления двигателей с отклоняемым вектором тяги. Автоматическая система спасения - в нештатной ситуации она выбрасывала летчика, не дожидаясь команды - тоже была революционной и спасла многих пилотов ненадежного СВВП. С этой системой связан еще один любопытный эпизод из жизни самолета.

4 марта 1976 года во время приемочного полета серийного Як-38 летчик-испытатель Владилен Хомяков был катапультирован из кабины на высоте около 70 метров. Он благополучно приземлился и стал искать глазами свой самолет. Тот висел на той же высоте в режиме стабилизации. Выработав топливо, штурмовик сел в поле.

"Отношение летчиков к Як-38 было, если можно так выразиться, вдохновенным. Мы любили Як и относились к нему, почти как к истребителю. Ни одна другая машина не позволяла летать так, как Як-38, и мы прощали этому самолету все - и риск аварий, и малую на первых порах дальность полета, и скромные боевые возможности. Любой полет был ярким событием", - писал Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ Александр Раевский.

Антон Валагин