Характеристики и применение гладких аэродромных плит

ПАГ-14 соответствуют ГОСТ 25912.1-91. В этой аббревиатуре зашифровано название гладких аэродромных плит

Технические характеристики ПАГ-14

расходом бетона 1,68 куб. м.;

расход напрягаемой и ненапрягаемой арматуры 72,6 и 70,4 кг.;

вес – 4,2 тонны;

марка бетона – B25 и M350;

размеры: 6000x2000x1400 мм.

Бетон заливается в смазанную форму, затем устанавливается каркас из арматуры, после чего производится продольное напряжение прутьев гидравлическим или электрическим методом. Далее будущая плита ПАГ-14 отправляется в пропарочную камеру на предварительную подготовку, которая занимает до 2 часов.

Бетон обрабатывается горячим паром до 15 часов. После остывания готовые изделия отправляется для проверки на прочность. Окончательное схватывание плиты происходит в течение 2-3 дней.

Одна сторона готового изделия гладкая – обычно именно её укладывают наверх. Стальная арматура в сочетании с механическими свойствами бетона обеспечивают очень высокая устойчивость к нагрузкам. Реальный эксплуатационный срок гладких аэродромных плит исчисляется чуть ли не веками.

Преимущества гладких аэродромных плит

Бетонные изделия ПАГ-14 обладает высокой устойчивостью к нагрузкам и пригодны для многоразового использования, то есть, возможен демонтаж и установка на другом объекте. Помимо колоссальной прочности, эти плиты имеют и другие преимущества:

морозостойкость класса F300;

устойчивость к сжатию бетона более 29 МПа;

низкая истираемость поверхностей;

срок службы до 80 лет и более (при условии своевременного ремонта);

устойчивость к сейсмической активности (до 9 баллов по шкале Рихтера);

простота в монтаже;

высокая устойчивость к растрескиванию;

высокое сцепление колес с поверхностью.

Использование ПАГ-14 позволяет значительно сэкономить на обустройстве покрытия, которые исправно прослужат многие десятилетия. По сравнению с остальными материалами, обладающими аналогичной устойчивостью, экономия получается просто колоссальная.

Применение плит

Как правило, ПАГ-14 используется для обустройства устойчивого покрытия на аэродромах и в строительстве. Обычно бетонные изделия этой категории приобретаются крупными компаниями, организациями и государственными структурами. Частные лица крайне редко используются ПАГ-14 для собственных нужд и, чаще всего, в единичных экземплярах.