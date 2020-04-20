Продолжение на Украине модернизации БРДМ-2 до уровня БРДМ-2Л1

Как сообщил 16 апреля 2020 года украинский государственный концерн "Укроборонпром", входящее в его состав государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод" передало министерству обороны Украины партию из восьми единиц капитально отремонтированных бронированных разведывательно-дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

Модернизированные на ГП "Николаевский бронетанковый завод" для министерства обороны Украины бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Л1. Николаев, апрель 2020 года (с) ГК "Укроборонпром"

Это первая партия техники, которая прошла капитальный ремонт и улучшение характеристик на Николаевском бронетанковом заводе (НБТЗ) уже в рамках нынешнего [украинского] государственного оборонного заказа.

"Даже в условиях карантина и чрезвычайной ситуации в стране мы не останавливали производство. Работали на перспективу! Поэтому, как только новый договор с министерством обороны Украины был подписан, мы почти сразу отгрузили нашим военным первую партию БРДМ-2 с улучшенными характеристиками. Боевыи задача не могут ждать, поэтому мы работали и работаем", - сообщил директор НБТЗ Юрий Кравченко.

В ходе капитального ремонта, опираясь на боевой опыт украинских военных, специалисты предприятия улучшили характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, БРДМ-2Л1 содержит новейшие средства навигации и связи, тепловизионную систему ночного видения; изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков с усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

"В января 2019 года на предприятии сменился директор, в наследство которому досталась многомиллионная кредиторская задолженность по просроченным контрактам. За год Юрий Кравченко удалось возобновить работы по контрактам, выполнить их и построить доверительные отношения с заказчиком. По итогам 2019 года предприятие вдвое увеличило объемы ремонтов в сравнению с 2018 годом. Сегодня просроченной кредиторской задолженности перед МО у Николаевского бронетанкового завода - нет. Предприятие снова имеет возможность участвовать в государственных тендерах, вернуло репутацию надежного партнера для министерства обороны и уже получило первые заказы в рамках нынешнего ГОЗ ", - рассказал Игорь Фоменко, заместитель генерального директора" Укроборонпрома" по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике.

Специалисты Николаевского бронетанкового завода завершали капремонт первой партии БРДМ-2Л1 уже в условиях национального карантина в связи с эпидемией коронавируса. Как и другие предприятия "Укроборонпрома", уже месяц НБТЗ работает в особом режиме: руководство завода оставило часть работников в возрасте старше 60 лет дома, остальные специалисты - продолжают работу с усиленными мерами безопасности и санитарно-гигиеническими мероприятиями.

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 находится на вооружении вооруженных сил Украины, имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.

Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод" - одно из основных предприятий "Укроборонпрома", специализирующаяся на изготовлении и модернизации бронированной колесной техники для вооруженных сил Украины.

Комментарий bmpd. Об осуществляемом на ГП "Николаевский бронетанковый завод" для министерства обороны Украины "бюджетном" варианте БРДМ-2Л1 модернизации БРДМ-2 уже сообщалось. Показательно, что машина сохраняет старый бензиновый двигатель, а часть деталей для модернизации берутся с других образцов старой бронетехники (БТР-60ПБ).

Модернизированные на ГП "Николаевский бронетанковый завод" для министерства обороны Украины бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Л1. Николаев, апрель 2020 года (с) ГК "Укроборонпром"