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29.07.2019
bmpd.livejournal.com

Деятельность Николаевского бронетанкоремонтного завода

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Оригинал взят у коллеги kloch4 в По накатанной дорожке

Свежайший репортаж из Николаевского бронетанкоремонтного завода:

Теперь в подробностях. Услышали, что с 2014 года отремонтировали около 400 боевых машин. Уточню - не все попали в хунтоармию, 100 единиц БРДМ-2 было продано за границу.

В этом году уже 50 бронемашин - в принципе, завод не испытывает дефицита в ремфонде и запасных частях.

В производстве два "перепила" - БРДМ-2Л1:

Получен "доработкой" советского бронированного разведчика:

Хорошо видно исполнение боковой двери, целиком вместе с рамкой взятой от БТР-60:

Так же видно дополнительное сидение. Фактически из разведчика сделали мини-бронетраспортёр, доведя экипаж до 7 человек.

Остался ли он плавающим - большие сомнения. Но атавизм крышки водомёта присутствует:

Силовая установка итальянская - "Ивеко":

Про их выставочный экземпляр "глубокого перепила" не буду ничего говорить, только один кадр:

Вторая жертва вивисекции - БТР-70ДИ:

Двигатели снова импортные и устанавливаются попарно - трансмиссию от БТР-70 не трогали. На снимке отремонтированные балансиры колёс и карданные валы:

Восстановленные гребные винты:

Укропы опять вернулись к плавающему варианту БТРа:

Предыдущие варианты БТР-7 были лишены этой возможности:

Есть подозрения, что комплекты для монтажа боковых дверей по типу БТР-80 нацикам идут из Белоруссии - там тоже модернизируют БТР-70, правда, более значительно - с переделкой всего моторного отсека:

На фото хорошо видна разница в качестве сварного шва на бойнице под стрелковое оружие - слева ещё советское исполнение:

Таким образом, все потуги укропского ВПК закончились пшиком - перепилы под названием БТР-3/4 оказались невостребованными; всё вернулось на круги своя - к массовому ремонту советских БТР-70 и БРДМ-2 с незначительными доработками.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Италия
Продукция
БРДМ-2
БТР-3
БТР-60
БТР-7
БТР-70
БТР-80
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