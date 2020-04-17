Пентагон на удаленке стал лакомым кусочком для хакеров

Пандемия коронавируса Covid-19 нанесла удар по боеготовности армии США. Из-за карантинных мер сокращено количество совещаний высшего командования, которые были заменены на видеоконференции и другие форматы дистанционного общения. Это привело к тому, что хакеры начали массово взламывать личные компьютеры сотрудников, получая доступ к различным профессиональным секретам.

В попытке спасти персонал от коронавируса командование армии США массово перевело сотрудников на режим удаленной работы, сделав их жертвами других вирусов - компьютерных. Однако резко разросшаяся система коммуникаций американской армии стала жертвой тысяч хакерских атак.

Для противодействия этим угрозам в Пентагоне создана оперативная группа, которая констатировала крайнее ухудшение ситуации с защитой американских военных тайн.

По информации генерал-лейтенанта армии США Б.Дж. Шведо, который возглавил оперативную группу по информационной защите личного состава, работающего на удаленке, почти 4 миллиона сотрудников министерства обороны США сейчас работают дистанционно и их личные компьютеры уже стали жертвами атак хакеров.

В настоящее время около 800 тыс сотрудников департамента Сухопутных сил работают с использованием серверов Пентагона. Военно-морские силы США также работают над расширением возможностей своих серверов для перевода на дистанционку 500 тыс. сотрудников, что более чем в четыре раза превышает технические возможности их серверов. Аналогичную работу ведут и штабы других родов войск армии США, в том числе командование Корпуса морской пехоты, а также региональные управления американской армии в Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

МК цитирует издание US-News, которое отмечает, что растянутость правительственных коммуникаций может быть использована хакерами, работающие на правительства России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Однако в Пентагоне пока не намерены раскрывать личности хакеров, рассылающих спам американским военным.