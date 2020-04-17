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Военное обозрение

Пентагон вводит 14-дневный карантин для ВМС и всех сил «ядерной триады»

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон принял решение провести проверку на коронавирус всего личного состава Военно-морских сил и сил "ядерной триады". Об этом сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Выступая на пресс-конференции в Пентагоне, генерал заявил, что все экипажи кораблей и подводных лодок будут отправлены в 14-дневный карантин, особое внимание будет уделено экипажам кораблей, входящих в "ядерную триаду". Кроме карантина, будут проведены обязательные тесты на коронавирус. Решение о введении обязательного карантина и тестов было принято после вспышки коронавируса на борту атомного авианосца "Теодор Рузвельт".

Все экипажи кораблей будут изолированы на 14 дней, с особым акцентом на атомные стратегические подлодки и подводный флот, особенно на ядерную триаду. Все эти экипажи проходят проверку перед отплытием, поскольку тесты (на коронавирус) становятся доступными

- заявил Милли.

По его словам, обязательный карантин и проведение тестов также будут проведены в отношении других компонентов "ядерной триады" США - экипажей самолетов стратегической авиации и расчетов межконтинентальных баллистических ракет.

То же самое мы делаем и с другими важнейшими компонентами ядерной триады – межконтинентальными баллистическими ракетами, стратегической авиацией… некоторыми силами быстрого развертывания. (...) с целью обеспечения того, чтобы мы обладали (...) готовностью к быстрому развертыванию в случае необходимости в любой конкретной чрезвычайной ситуации

Напомним, что ранее ВМС США приняло решение об оставлении на боевом дежурстве всего двух авианосцев - "Теодор Рузвельт" и "Гарри Трумен".

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США
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Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
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