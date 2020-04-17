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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" сообщил о большом количестве желающих купить у России мобильные госпитали

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Работа мобильного госпиталя. Архивное фото
Работа мобильного госпиталя. Архивное фото.
Источник изображения: © фото предоставлено МЧС России

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - На фоне коронавируса иностранные заказчики направили много запросов в Россию на покупку мобильных инфекционных госпиталей, сообщили в четверг в "Рособоронэкспорте".

"Большое количество запросов компания получила на поставку мобильных инфекционных госпиталей. Такие заявки отрабатываются с повышенным приоритетом ввиду срочности и жизненной необходимости этой продукции", - говорится в сообщении "Рособоронэкспорта", которое поступило в "Интерфакс".

Ранее "Рособоронэкспорт" сообщил, что в его каталоге есть мобильные госпитали с блоками для диагностики и лечения инфекционных заболеваний, посты контроля, обеззараживания и модульные объекты для изоляции и наблюдения за лицами, находящимися на карантине.

"Они автономны, комфортны для персонала и пациентов и могут быть установлены в кратчайшие сроки - от 1 до 6 суток", - заявлял глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В стандартной комплектации госпиталь готов принять до 300 человек. При этом возможна госпитализация порядка 30 человек на срок до 30 суток.

"Рособоронэкспорт" ранее заявлял, что предлагает инозаказчикам автономный полевой лагерь закрытого цикла жизнеобеспечения для размещения до 500 человек. В лагере могут быть созданы комфортные условия для помещения на карантин граждан в случае эпидемиологической опасности, сообщали в компании.

В "Рособоронэкспорте" заявляли, что полевые мобильные госпитали и автономные лагеря прошли проверку - в условиях реальных боевых действий, в рамках проведения спасательных операций МЧС России, миротворческих акций и работы силовых ведомств и служб гражданской обороны других стран.

В мире, по состоянию на утро четверга, зафиксировано 2 млн 064 тыс. 115 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 132 тыс. 020, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции. За стуки число инфицированных в мире увеличилось на 81 тыс. 834 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 5 тыс. 298.

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Страны
Россия
США
Компании
МЧС
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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1 комментарий
№1
17.04.2020 11:06
Какие страны интересовались?
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