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ТАСС

Рябков: РФ призывает США не выдумывать предлоги для отказа от диалога по оружию в космосе

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Замглавы МИД РФ считает, что отказ США от предложений РФ может означать, что в Вашингтоне взяли курс на развертывание ударных систем в космосе

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон не выдумывать предлоги для игнорирования предложений России о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя утверждения США, что РФ якобы провела испытания противоспутниковой ракеты.

"Они [США] в последнее время взяли за правило демагогически оспаривать оправданность нашей идеи принятия в государственной мере не только юридически обязывающих договоренностей в этой сфере, но и принятия ими, то есть государствами, политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. Хочется призвать коллег в Вашингтоне не скользить взглядом по поверхности наших предложений, выдумывая предлоги для их игнорирования, а хотя бы на минуту задуматься, в чем смысл этих идей. Мы говорим о неразмещении первыми оружия в космосе", - сказал Рябков.

Отказ Вашингтона от диалога с Москвой по неразмещению первыми оружия в космосе может означать, что США взяли курс на развертывание ударных систем в космическом пространстве.

"Если Соединенные Штаты отказываются от этого предложения, естественный вывод, который мы делаем, это то, что они взяли курс на создание ударных систем для развертывания в космическом пространстве. Другого логического вывода из этой их позиции отрицания нет, - сказал Рябков. - Чтобы снимать те или иные озабоченности, у нас, кстати, множество причин испытывать обеспокоенность по поводу той деятельности, которую США ведут в космическом пространстве, по поводу их планов, включая планы размещения в космосе элементов противоракетной системы".

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