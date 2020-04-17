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Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона заявил о попытке российского самолета "проникнуть" в воздушное пространство США

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Cоветский противолодочный самолёт средней дальности Ил-38
Cоветский противолодочный самолёт средней дальности Ил-38.
Источник изображения: Wikimedia

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что несмотря на коронавирус, другие вызовы в адрес США не исчезли и, в частности, упомянул попытку российского самолета войти в американское воздушное пространство.

"Как вы знаете, Северная Корея проводит испытания оружия, у нас был российский самолет, который пытался проникнуть в наше воздушное пространство, мы продолжаем вести борьбу с терроризмом в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане, мы работаем в Ираке, пытаемся сдержать Иран", - сказал он в интервью телеканалу Fox news, отвечая на вопрос, не пытаются ли соперники США воспользоваться в своих интересах ситуацией с коронавирусом.

В то же время Эспер не стал уточнять детали относительно "российского самолета".

Он добавил, что мир по-прежнему остается "опасным местом", и Минобороны США, несмотря на пандемию, необходимо не оставлять остальной мир без внимания.

9 апреля телеканал CNN со ссылкой на данные Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД) сообщил, что США подняли истребители F-22 для сопровождения двух российских противолодочных самолетов Ил-38 возле Аляски. Сообщалось, что российские самолеты вошли в зону идентификации ПВО Аляски. При этом нарушения воздушного пространства ни США, ни Канады отмечено не было.

По данным CNN, российские самолеты были "перехвачены" в районе Берингова моря севернее Алеутских островов.

В тот же день Тихоокеанский флот РФ сообщил, что российские противолодочные самолеты Ил-38 выполнили в ходе учения полеты на максимальный радиус действия.

"В рамках летно-тактического учения противолодочные самолеты Ил-38 совершили полёт на максимальный радиус действия с перебазированием на оперативный аэродром. По маршруту следования самолёты Ил-38 сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31", - говорилось в сообщении флота.

Учение провел смешанный авиационный полк Краснознамённого объединенного командования войск и сил на северо-востоке России.

"В ходе учения экипажами отрабатываются вопросы применения противолодочных самолетов Ил-38 и транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26 для ведения воздушной разведки, поиска различных целей в море. Для решения задач по поиску подводных лодок условного противника противолодочные самолёты использовали радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения, а также условно применили противолодочное вооружение", - говорилось в сообщении.

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