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Полиция Филиппин приобрела российские грузовые автомобили Урал NEXT

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Полиция Филиппин приобрела российские грузовые автомобили повышенной проходимости Урал NEXT

Фото (с) MaxDefence Philippines

14 апреля 2020 года в порт Манилы прибыла партия российских грузовых автомобилей повышенной проходимости Урал NEXT, производящихся на Уральском автомобильном заводе в Миассе. Автомобили предназначены для сил специального назначения Национальной полиции Филиппин.

Сообщается, что партия из 37 единиц приобретена через официального дилера АО Уральский автомобильный завод "Урал" на Филиппинах.

Ранее в этом блоге сообщалось о том, что силы специального назначения филиппинской полиции получили 37 грузовых бортовых полноприводных автомобилей 2,5-тонного класса капотной компоновки производства Горьковского автомобильного завода (Группа ГАЗ, Нижний Новгород).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Филиппины
Компании
ГАЗ Группа
УралАЗ
Проекты
2020-й год
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