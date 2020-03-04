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Спецназ Национальной полиции Филиппин получил 37 грузовых автомобилей ГАЗ-3308 «Садко»

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Спецназ Национальной полиции Филиппин получил 37 грузовых автомобилей ГАЗ-3308 "Садко"

1 марта 2020 года в штаб-квартире Национальной полиции Филиппин прошла церемония передачи технии, стрелкового вооружения и снаряжения для нужд филиппинской полиции. В частности силы специального назначения получили 37 грузовых бортовых полноприводных автомобилей 2,5-тонного класса капотной компоновки производства Горьковского автомобильного завода (Группа ГАЗ, Нижний Новгород).

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  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
2020-й год
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