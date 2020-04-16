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РИА Новости

В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса

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Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год.
Источник изображения: © AP Photo / Lauren Victoria Burke

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Много слухов и спекуляций в самых разных средствах массовой информации, блогах и т. д. Ничего удивительного, что мы проявили к этому большой интерес, и у нас было много разведданных, чтобы серьезно изучить это. Я бы сказал, что на данный момент эта (версия об искусственном происхождении вируса) неубедительна, факты указывают на естественное (происхождение), но мы не знаем наверняка", - сказал Милли на пресс-конференции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.

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