Пентагон проверит на коронавирус ВМС и все силы "ядерной триады"

ЦАМТО, 15 апреля. Минобороны США проведет проверку на коронавирус всего личного состава ВМС и сил "ядерной триады". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Все экипажи кораблей будут изолированы на 14 дней, с особым акцентом на атомные стратегические подлодки и подводный флот, особенно на ядерную триаду. Все эти экипажи проходят проверку перед отплытием, поскольку тесты (на коронавирус) становятся доступными", – сказал М.Милли на пресс-конференции.

Как отмечает агентство, решение о проверках принято после того, как на авианосце "Теодор Рузвельт" произошла вспышка коронавируса.

"То же самое мы делаем и с другими важнейшими компонентами ядерной триады – межконтинентальными баллистическими ракетами, стратегической авиацией… некоторыми силами быстрого развертывания. Это определение приоритетов сил для проведения проверок (на коронавирус) и карантина с целью обеспечения того, чтобы мы обладали адекватным потенциалом и готовностью к быстрому развертыванию в случае необходимости в любой конкретной чрезвычайной ситуации", – цитирует "РИА Новости" М.Милли.