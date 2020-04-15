"США воруют нефть, а турки идут на Идлиб": что началось в Сирии

Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии.

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Артобстрелы, гибель мирных жителей и охота на военачальников — в Сирии по-прежнему неспокойно. В минувшую субботу на север, казалось бы, давно уже мирной провинции Ракка снова прилетели снаряды. Огонь открыли протурецкие вооруженные формирования, в населенном пункте Тель-Рифат есть жертвы. А в воскресенье днем в этом же районе застрелили полевого командира курдских "Сирийских демократических сил" Мухаммада Хусейна аль-Канаса. О ситуации в Сирии — в материале РИА Новости.

Турция не спит

На севере провинции Алеппо продолжаются столкновения на линии разграничения с подконтрольными Турции вооруженными группировками из так называемой Сирийской национальной армии. В воскресенье погиб офицер правительственных войск. В этот же день курдские боевики из "Сил освобождения Африна" совершили вылазку к турецким позициям в районе населенного пункта Шарава и обстреляли полевые укрепления противотанковыми управляемыми ракетами. Трое погибших, трое раненых.

Блокпосты сирийской армии на трассе Дамаск — Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Очередной турецкий конвой пересек границу через переход "Кафр-Лусин" и направился к линии разграничения. В результате численность турецких войск в провинции Идлиб достигла 20 тысяч человек. Одновременно СНА перебрасывает подкрепления из Алеппо — колонны бронированных автомобилей, грузовики с боеприпасами и переносными зенитно-ракетными комплексами.

Пандемия коронавируса, серьезно снизившая градус противостояния в этой проблемной провинции, судя по всему, не сможет предотвратить новый этап конфликта. Анкара, очевидно, не собирается отказываться от планов экспансии. Турецкая армия за последние дни оборудовала несколько новых блокпостов на стратегически важной трассе М4. В Идлибе действуют уже 58 наблюдательных пунктов Анкары.

Нефтяной вопрос

Не дремлют и американцы. С территории Ирака в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии въехали десятки грузовиков и бронеавтомобилей. Колонна направилась к американской базе в населенном пункте Аш-Шаддади. Несмотря на неоднократные заявления Дональда Трампа о намерениях вывести войска из Сирии, сворачивать военное присутствие здесь он явно не спешит.

О целях переброски армейских подразделений не сообщают, однако сирийские СМИ утверждают, что все дело в нефти. Американцы контролируют крупнейшие нефтяные поля к востоку от Евфрата. Дополнительные силы, вполне вероятно, понадобились для обеспечения добычи черного золота. Еще в декабре прошлого года президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с захваченных месторождений.

"Когда ИГ* пришла и вывела оттуда "Нусру"*, а точнее, ИГ* слилась с "Нусрой"*, они стали воровать эту нефть и продавать, — сообщил он в интервью китайскому телеканалу Phoenix. — Кому? Продажи шли через Турцию. А теперь США воруют нефть и продают ее Турции. Анкара — соучастник, для них это не проблема".

Асад тогда отметил, что Турция ранее покупала нефть у террористов, а сейчас — у Вашингтона. Очевидно, США не откажутся от такого лакомого куска, как сирийские месторождения.

Наведение мостов

Россия тоже наращивает военное присутствие на северо-востоке страны. Как пишет турецкое информагентство Anadolu, колонна российской военной техники вошла в провинцию Ракка и направилась к населенному пункту Камышлы. Аналитики связывают это с усилением активности США в регионе.

Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракиб в провинции Идлиб Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Если к американцам большинство сирийцев относится с неприязнью, то россиянам здесь благодарны все. В минувшие выходные жители провинции Дейр-эз-Зор рассказали журналистам, что мост через Евфрат, построенный нашими военными год назад, буквально спас их. Фермеры наладили поставки в одноименную столицу мухафазы, восстановилась связь между населенными пунктами по обе стороны реки.

"Этот мост единственный. У нас родственники на той стороне реки, раньше ездили туда-сюда. После того как все 12 мостов разрушила американская авиация, не могли видеться", — говорит инженер Малик аль-Омар. Теперь, по его словам, люди навещают друг друга.

Хотя в стране по-прежнему неспокойно, мирная жизнь постепенно налаживается. Жители населенных пунктов у трассы М5 Дамаск — Алеппо, по которой недавно обеспечили безопасный проезд, ремонтируют дома, организовали придорожный сервис, выращивают на прилегающих землях урожай.

Трасса М5 — одна из основных в Сирии, она связывает столицу с важным экономическим центром и одним из крупнейших городов страны — Алеппо. До недавнего времени ее контролировали боевики. Последний участок перешел под контроль правительства Сирии совсем недавно, когда войска вступили в город Саракиб на востоке провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России.