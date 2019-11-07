Войска остаются: Трамп не отдает нефть Сирии

Трамп одобрил расширение военной миссии США в Сирии для "защиты нефти"

Президент США Дональд Трамп одобрил расширение военного присутствия американцев на нефтяных месторождениях в Сирии. Как сообщают СМИ, Белый дом решил сделать это "для безопасности". Фактически американские военные будут защищать большую часть территории, подконтрольной сирийским курдам к востоку от реки Евфрат. Трамп, таким образом, решил отменить вывод американских войск из Сирии - в стране останется как минимум 800 солдат и офицеров.

Расширение американской военной миссии в Сирии одобрил президент США Дональд Трамп. Это решение обосновано необходимостью защищать нефтяные месторождения по всему востоку страны, сообщает Associated Press.

Источники агентства сообщают, что военные США будут защищать большую часть территории, подконтрольной сирийским курдам - от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, около 20% от площади Сирии.

Тем не менее, точный размер территории, которую американцы хотят "взять под защиту", пока не определен.

AP сообщает, что решение Трампа вызывает весьма сложный вопрос: смогут ли американские солдаты стрелять по сирийским или российским военным, если "произойдут провокации и угрозы с их стороны".

Кроме того, по сути, Трамп "переобулся в воздухе" - полный вывод американских войск из Сирии отменяется. В стране до соответствующего заявления президента США находилось более 1,2 тыс. военнослужащих. Теперь

из-за приказа о защите месторождений там останутся как минимум 800 солдат и офицеров, в их числе - около 200 американцев на базе Эт-Танф, расположенной на юге Сирии.

Накануне турецкое агентство Anadolu сообщило, что США решили построить две новые военные базы возле нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре.

В районе небольшого городка Сур, расположенного рядом с нефтеносным районом, замечено большое количество экскаваторов, бульдозеров и грузовиков, около 300 американских военных, бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, ранее заявил, что нефть на северо-востоке Сирии должна контролироваться законным правительством Сирии, а не американцами. Трамп незадолго до этого назвал миссией США защиту сирийской нефти от террористов.

В начале ноября кандидат в президенты США от Демпартии, конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что первоочередной задачей американских солдат является защита нацбезопасности и американцев, а Трамп "изменил курс" - бросил военных на "разграбление нефти".

Кроме того, Габбард напомнила, что ранее Трамп намеревался вернуть военнослужащих домой, в действительности же оставил их в Сирии. Политик добавила, что махинации с нефтью "позорят мундир" американских военных.

"Это энергетические ресурсы, которые принадлежат сирийскому народу", - добавила конгрессвумен-демократ.

По ее словам, "подобный захват лишает сирийцев главного ресурса", критически важного для выживания людей и налаживания мирной жизни.

Каждый месяц США получают от добычи и продажи сирийской нефти около $30 млн. Глава МИД России Сергей Лавров ранее уточнил, что нефть американцы переправляют на переработку за пределы Сирии. Он также отметил, что доходы позволяют США оказывать поддержку лояльным им вооруженным формированиям, в том числе - сирийским курдам.

В середине октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что американцы в Сирии "оказались между молотом и наковальней". По его словам, Штаты оказались в непростой ситуации из-за того, что Вашингтон одновременно является союзником и курдов, и Турции, проводившей военную операцию против первых.

"Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, движущейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг", - добавил он. По словам Эспера, Вашингтон "не подписывался" воевать с Турцией, защищая курдов. Он также подчеркнул, что сил США в регионе явно недостаточно, чтобы остановить наступление турок.

Трамп вскоре после этого объявил, что "в основном" вывел американских военных из Сирии. Впоследствии сообщалось, что около 1 тыс. человек хотят перебросить в соседний Ирак.

"Войска выведены - в основном - после стопроцентной победы над [исламистами]. Если кто-то хочет заняться защитой курдов - на здоровье, будь то Россия, Китай, да хоть бы сам Наполеон Бонапарт", - провозгласил Трамп в Twitter.

Американцы находятся в Сирии с 2014 года в составе международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в РФ). Правительство страны во главе с Башаром Асадом не приглашало США помогать, и считает присутствие сил Вашингтона военной интервенцией.

Иван Апулеев