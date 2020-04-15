Сможет ли охотиться «Охотник»?

Новейший ударный дрон может стать для армии России чемоданом без ручки

Впервые Министерство обороны РФ опубликовало в сети видео первого полета прототипа новейшего БЛА «Охотник» 7 августа 2019 года. Тяжелый ударный беспилотник типа «летающее крыло» пролетел тогда над государственным летно-испытательным центром имени Чкалова в Астрахани и совершил на посадку на аэродроме. После этого информация о нем в СМИ практически исчезла. Из этого можно сделать два вывода. Машину окончательно засекретили и не хотят «светить» раньше времени. Или же в ней обнаружились существенные недостатки, которые устраняют. В любом случае обе версии лишь подогревают интерес к этой загадочной новинке российских ВВТ.

Как делали самый большой в мире дрон

С-70 «Охотник» — российский тяжелый беспилотный бомбардировщик компании «Сухой». О планах военного ведомства получить на вооружение ударный БЛА такого класса заявили на авиасалоне МАКС в августе 2009 года. А разработка дрона по заказу МО РФ началась в 2012 году. Через семь лет (в июне 2018-го) состоялась первая выкатка ЛА.

19 декабря 2018 года готовность БЛА к первому вылету подтвердил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, отметивший, что работа над проектом «приоритетная и идет на хорошем уровне». Интересно, что для исследования некоторых характеристик дрона в качестве летающей лаборатории использовался третий опытный образец истребителя пятого поколения Су-57. В частности, испытывалось бортовое радиоэлектронное оборудование, связь, системы навигации и наведения.

3 августа 2019 года «Охотник» совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. Под управлением оператора он полетал над аэродромом на высоте около 600 метров и совершил успешную посадку.

27 сентября 2019-го Минобороны России сообщило СМИ о первом совместном полете «Охотника» и истребителя Су-57, продолжавшемся более 30 минут. Беспилотный ЛА совершил полет в автоматизированном режиме. Тогда в небе между БЛА и самолетом-лидером отрабатывали взаимодействие по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО. То есть беспилотник последовательно доводился, что называется, до кондиции на протяжении нескольких лет.

Фото: demiart.ru

Что же получилось у наших конструкторов?

Открытых точных данных на сей счет до сих пор нет. Проект засекречен. И все же кое-что стало известно. Предположительно, «Охотник» имеет массу около 20 тонн. При его разработке использовались технологии снижения радиолокационной заметности. Как и в рамках НИОКР «Альтиус», в нем использовано БРЭО разработки КРЭТ. Бортовое радиоэлектронное оборудование БЛА состоит из информационно-управляющей системы, радиолокационного комплекса, системы автоматического управления, системы контроля и диагностики бортового оборудования, инерциально-спутниковой навигационной системы.

Радиолокационный комплекс и система связи позволяют использовать С-70 для расширения радиолокационного поля других боевых самолетов и дистанционного целеуказания. Благодаря этому появляется возможность применять средства поражения большой дальности без захода их носителя в зону действия ПВО противника.

Однако самая загадочная и малоизвестная часть «Охотника» – состав вооружения. Предполагается, что БЛА будет нести управляемые ракеты, управляемые и неуправляемые бомбы. Часть размещена в бомбовом отсеке летательного аппарата. Есть информация, что С-70 оснастят модульными управляемыми авиабомбами, разрабатываемыми в корпорации «Тактическое ракетное вооружение». В частности, мощными и высокоточными планирующими бомбами 9-А-7759 «Гром». Их массогабаритные макеты уже сбрасывались с тяжелого БЛА «Охотник».

Эксперты обратили внимание на впечатляющие размеры летательного аппарата, отметив схожесть конфигурация крыла и спрятанного в фюзеляже двигателя с американским RQ-170 Sentinel. Насколько это оправданно – покажет время. Дело в том, что не имеющие хвоста летательные аппараты схемы «летающее крыло» зачастую характеризуются аэродинамической нестабильностью, и идея разработки таких самолетов стала по-настоящему реалистичной только с появлением компьютеризированных электродистанционных систем управления, способных автоматически компенсировать эту нестабильность. Таким образом, первый полет «Охотника» должен был прежде всего продемонстрировать пригодность этого БЛА и его систем управления к полетам. Но о результатах пока не сообщалось.

Хотя в ходе испытаний «Охотником» удаленно управлял пилот, он представляет собой полностью роботизированный БЛА, который может автономно выполнять операции. Благодаря бортовой системе искусственного интеллекта дрон способен динамически реагировать на меняющиеся обстоятельства, производить заранее заданную функцию. Здесь, правда, могут возникать проблемы, связанные с приемами боевых действий и тактикой управления БЛА на дальних расстояниях в перенасыщенном воздушном пространстве, где присутствуют пилотируемые аппараты и другие силы. Но над их решением, видимо, еще размышляют создатели.

Если «Охотник» будет работать в связке с Су-57, то сможет выполнять разведывательные и отвлекающие функции, вести радиоэлектронную борьбу. В этом случае дрон-гигант способен проникать в воздушное пространство противника, мешать работе радаров и передаче сигналов, открывая таким образом «окно» для ракет и пилотируемых истребителей.

До 2 августа 2019 полет БЛА с ракетами на борту вписывался в запретительные параметры ДРСМД, запрещавшего ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Но после этой даты, когда США вышли из договора, Россия освободилась от этих обязательств.

Ахилл, догони черепаху!

Что ж, заявка сделана серьезная. Семь лет ушли на разработку «Охотника», и они, судя по всему, прошли не зря. Но поможет ли новый беспилотник преодолеть отставание России в технологиях создания БЛА от США? Думается, нет. За эти годы конкуренты ушли далеко вперед. Поэтому нашим конструкторам не только придется устранять выявленные в первом полете недостатки, но и постараться заглянуть в день завтрашний.

Например, С-70 имеет сложную поверхность из радиопоглощающих материалов, что позволяет минимизировать его заметность на экранах РЛС. Но, как считают эксперты, все же потребуется доработка для дальнейшего снижения заметности дрона.

Кроме того, воздухозаборник и реактивное сопло надфюзеляжного турбовентиляторного двигателя АЛ-31Ф (такой же установлен и на малозаметном истребителе Су-57) нельзя назвать оптимальным – он будет особенно хорошо отслеживаться со стороны хвоста.

Фото: versiya.info

Полагаем, с этими задачами наши инженеры справятся. И не только в ОКБ Сухого. В Минобороны России (ГУНИД МО РФ) сформирована база, сохраняющая 1338 инновационных проектов и технологий, создан перечень, включающий отобранные для реализации в интересах ВС РФ разработки. За последние три года их количество увеличилось почти в 10 раз и составило более 180.

Как заявил начальник ГУНИД МО РФ, генерал-майор Андрей Гончаров, «по итогам прошлого года, например, наиболее перспективной разработкой была признана технология построения 3-D сцены для планирования маршрута беспилотного летательного аппарата, визуализация препятствия с помощью оценки оптического потока, алгоритм обнаружения объектов на основе глубоких конволюционных нейронных сетей».

Когда БЛА «Охотник» выйдет на охоту, сказать трудно. Видимо, внесет свои поправки в сроки, ход работ над ним и пандемия СОVID-19.

Но речь сейчас о другом. Как получилось, что великая Россия до сих пор отстает в создании ударных БЛА Израилю, Ирану, Китаю, не говоря уже о Германии, Франции, США? Почему в РФ до сих пор нет малых и средних ударных дронов, которые имеются не только в армиях и спецслужбах США или КНР, но даже Турции или Ирана? Как так вышло, что ВСУ в Донбассе безнаказанно молотят по жилым кварталам русских республик, не опасаясь ответных ударов вооруженными БЛА? Отчего так вышло, что в Сирии ВС РФ вынуждены тратить дорогие «калибры» на уничтожение тамошних глинобитных сараев? И главный вопрос: нужно ли было начинать с постройки столь громоздкой машины как «Охотник»?

В чем причина: в военно-политических просчетах, отсутствии научного прогнозирования или элементарной коррупции? Какие БЛА среднего и малого класса сегодня пришли на вооружение ВС РФ и каковы их тактико-технические характеристики в сравнении с зарубежными аналогами? Наконец, чего стоит прогноз разработки и создания ударных беспилотных летательных аппаратов в России на ближайшие годы? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в следующих публикациях.

От главного редактора:

Смысл БЛА (дронов) – быть меньше и дешевле пилотируемых машин, уметь наносить удары стаями, роями. И причинять противнику потери намного большие, нежели несут сами.

Каким боком сюда «вписывается» монстр весом в 25 тонн? Для сравнения: вес пустого Су-30 – 18,8 тонны. Модификация Юнкерса-88А4 немногим более 9,8 тонны. Вес пустого бомбардировщика Б-26С – 10,8 тонны. Да это же маломаневренная, неспособная толком защищаться, цель – отличная мишень для ЗРК и перехватчиков врага! Причем архидорогая, которую невозможно использовать в полевых условиях. А если она создавалась для ударов по целям в глубоком тылу противника – то гораздо дешевле и эффективнее применять «умные»» КР с радиопоглощающим покрытием и баллистические ракеты. Для работы в оперативно-тактической глубине (на 100-200 километров) «Охотник» бесполезен. И если небольшой ударный дрон, уничтожая танк, пушку или ЗРК ценой своей гибели, дает соотношение затрат 1/100, то тут картина противоположная. Напомню, что БЛА «Reaper» («Жнец»), коими янки громили артиллерию, танки и пехоту ЧВК «Вагнер» в феврале 2018-го в Сирии, несут ракеты «воздух-земля» и управляемые бомбы, имеют массу в 4,7 тонны. Они намного эффективнее и удобнее для применения в тактическом звене, нежели 25-тонные «птеродактили».

Зачем государство бросило средства на сей сомнительный проект, когда прежде всего ВС РФ нуждаются именно в легких и средних дронах-ударниках? Мало убытков от провального проекта «Сухой Суперджет»?

Максим Калашников

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (827) за 14 апреля 2020 года