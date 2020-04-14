Путин призвал в борьбе с коронавирусом воспользоваться зарубежным опытом российских военных

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил об использовании в случае необходимости опыта российских военных по противодействию коронавирусу, которые в настоящее время успешно работают за рубежом.

"Вы знаете, что военнослужащие министерства обороны работают и работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам бороться с этой инфекцией. У них накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности министерства обороны РФ, если это потребуется, могут и должны быть задействованы и здесь", - сказал Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Глава государства еще раз подчеркнул, что министерство обороны работает достаточно эффективно.

"Это только малая толика того, что у министерства обороны есть, что задействовано за рубежом. Основные резервы пока находятся в резерве, поэтому будем иметь это в виду", - сказал Путин.