В Дании: Экономисты после Холодной войны говорили, что запасы не нужны и всё можно купить

Источник изображения: Минобороны Дании

В европейской прессе выходят материалы, в которых рассказывается о том, как пандемия проверяет готовность ведомств гражданской обороны к противостоянию кризисным явлениям. В датском издании Berlingske выходит статья, в которой говорится следующее:

После окончания Холодной войны датская Гражданская оборона существенно сократила стратегические запасы по всем позициям по совету экономистов.

Автор отмечает, что в начале 1990 годов чиновники посчитали, что содержать стратегические резервы, в том числе медицинского и продовольственного характера, - «пустая трата сил и средств». Как сообщается, экономисты тогда убеждали правительство в том, что запасать что-либо на «чёрный день» бессмысленно, так как «в случае необходимости всё всегда можно купить».

В Berlingske пишут о том, что сегодня те заявления экономистов выглядят безответственными, а ситуация в мире показывает, что в случае кризисной ситуации купить самое необходимое можно далеко не всегда, так как при острой нехватке товара на него возникает лавинообразный спрос по всему миру. В качестве наиболее яркого примера можно привести санитарные маски, аппараты искусственной вентиляции лёгких, определённые медикаменты.

Автор сообщает, что в итоге Дания отказалась от основной части своих стратегических запасов, а сегодня вынуждена сталкиваться с проблемами, о которых ранее даже не задумывались.

Эта статья в датской прессе, по сути, определяющая не только для Дании. Если говорить о нашей стране, то все последние годы речь обычно заходит о золотовалютных резервах. Солидные ЗВР - это, безусловно, хорошо. Но вот как обстоит дело с резервами по тем же средствам индивидуальной защиты, вряд ли кто-то возьмётся точно сказать. Хотя можно и не говорить – это и так понятно, например, по объявлениям «Масок нет» ещё при входе в аптеки в десятках российских регионов.