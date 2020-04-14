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Интервью с главой Управления разведки и безопасности в области обороны министерства обороны Франции

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Французское издание "Challenges" опубликовало материал Vincent Lamigeon "Espionnage économique, Covid-19...les confidences d'un patron du renseignement", в котором опубликовано интервью с главой Управления разведки и безопасности в области обороны (DRSD) министерства вооруженных сил Франции генералом Эриком Буке (Eric Bucquet). В управлении работает 1400 человек, и оно отвечает за контрразведку и безопасность в армии и на 4000 предприятиях ВПК.

Глава Управления разведки и безопасности в области обороны (DRSD) министерства вооруженных сил Франции генерал Эрик Буке (с) DRSD

В чем заключаются функции DRSD?

DRSD является членов первого круга разведывательного сообщества и является службой министерства вооруженных сил, которая отвечает за обеспечение своих функций в отношении личного состава, информации, чувствительной техники и объектов инфраструктуры. На ежедневной основе мы принимаем, анализируем и распространяем информацию о противодействии вмешательству среди высшего руководства страны. Эта информация об угрозах, которые могут затронуть национальную безопасность, интересы в области обороны, научно-технический потенциал страны. Мы защищаем 4000 оборонных предприятий (400000 человек), из которых 650 - крупных только в одной оборонной ядерной сфере. В рамках нашей работы по предотвращению экономического вмешательства мы сталкиваемся с основными современными угрозами: хакерскими и информационными атаками, экономической войной, экстерриториальностью законов, смелыми разведывательными операциями, дестабилизацией…

Каково влияние коронавируса на вашу работу?

DRSD приведена в боевую готовность с целью решения поставленных задач на протяжении всего кризиса, несмотря на то, что работа спецслужб запрещает работу на удаленке по причине секретности и чувствительности работы. Необходимые стратегические функции сохранены, наряду с регулярной ротацией личного состава. Мы продолжаем защищать наши войска, ведущие боевые действия за рубежом и в стране по борьбе с коронавирусом (Resilience). Другим центром приложения усилий является защита производственно-технологической базы ВПК. Эта отрасль в полной мере испытывает негативные последствия санитарного кризиса. И нужно, чтобы мы и дальше продолжали ее сопровождать и защищать от разрушительных действий, причинения ущерба и кибератак в их отношении с целью осуществления подготовительных мероприятий для возобновления работы в лучших условий.

В чем заключаются основные направления деятельности зарубежных государств?

Постоянно растет кибершпионаж, и это, без сомнения, самая страшная угроза. Он часто, и причем без риска, позволяет завладеть массивами данных, а также вести подрывные действия. Но и классические методы шпионажи остаются востребованы. Это иностранный доктор наук, который завладел научными работами своих коллег в одном академическом институте. Это стажер, отправлял чувствительные данные. Это иностранная гражданка, подруга инженера, которая информировала спецслужбы своей страны. Это также может быть агент, который находится в составе иностранной делегации и который в ходе выставки вооружений может стянуть деталь или сделать снимки чувствительного оборудования.

Какие страны наиболее активны в части экономического шпионажа? Часто речь идет о Китае..

Наиболее активные страны, это те, которые хотя либо сохранить свои технологические преимущества, или же, что случается намного чаще, сократить разрыв в области некоторых технологий, которые они рассчитывают заполучить. В глобальном масштабе Китай, конечно, наиболее активен в многочисленных сферах. Но угроза весьма масштабна. Мы конкуренты с Китаем на ряде рынков, у нас есть технологические преимущества перед Россией или США.

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Страны
Китай
Россия
США
Франция
Проекты
ИТ
Ядерный щит
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