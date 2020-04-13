В Sohu: Когда у США возникают проблемы, они уходят подальше и бросают своих союзников

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В китайских СМИ вышел материал, в котором рассматривается ситуация в военно-морских силах США. Автор в военно-тематическом разделе портала Sohu пишет о том, сейчас ситуация в американских ВМС такова, «что им не до выполнения операций в дальних водах».

Эта публикация вышла на фоне слов главы Объединённого комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что «ни у кого не должно возникнуть сомнений в боеготовности американской армии». Генерал Милли предостерёг «противников США от попыток проверить эту боеготовность во время кризиса». Примерно в том же ключе высказался и глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, «армия США готова к проведению любой операции для защиты американского народа».

Но китайский автор делает упор на отсутствие американских авианосцев близ острова Тайвань, о «защите которого от угрозы со стороны Пекина» постоянно твердили в США.

Автор в Sohu даёт понять, что Тайваню изначально не стоило бы идти на конфронтацию с «материковым Китаем», намекая на то, что США, когда у них появляются проблемы, просто уходят подальше, фактически бросая своих союзников.

Из статьи в китайском издании:

Ну и сколько американцев сегодня готовы умереть ради защиты острова (Тайвань, - прим. «ВО») от "материка"? Собираются ли Соединённые Штаты жертвовать собой ради Тайбэя?

В материале добавляется, что сегодня фактически ни один авианосец ВМС США не может угрожать Китаю:

Их просто нет в проливе.

Речь идёт о проливе между материковым Китаем и островом Тайвань.

На этом фоне на западных ресурсах появились заявления о якобы вхождении в пролив китайского авианосца «Ляонин». В КНР назвали эти публикации несоответствующими действительности.