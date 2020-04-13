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Еще об интересе Азербайджана к приобретению истребителей в России

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Газета "Ведомости" опубликовала материал Алексея Никольского "Азербайджан может купить российские истребители. В том числе и Су-30СМ, которые поставлены Армении" об интересе Азербайджана к приобретению в России истребителей нового производства (о чем со ссылкой на пресс-релиз министерства обороны Азербайджана уже сообщал наш блог ).

Демонстрация делегации ВВС Азербайджана опытного образца истребителя МиГ-35 (бортовой номер "712 синий") (с) министерство обороны Азербайджана

Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева подтвердила 8 мая "Интерфаксу", что российская сторона готова к переговорам с Азербайджаном о продаже боевых самолетов. Ранее 7 апреля министерство обороны Азербайджана сообщило о визите своей делегации в Россию, где она посетила ряд предприятий авиапромышленности и ознакомилась с выпускаемыми боевыми самолетами. Это сообщение иллюстрировано фотографиями осмотра истребителя МиГ-35, производственной линии Иркутского авиазавода (ИАЗ), где собираются истребители Су-30СМ и изучения этих машин, переговоров в офисе ИАЗ (принадлежит корпорации "Иркут") и осмотра истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" в Кубинке. Также делегация сфотографировалась на фоне проходной авиазавода в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), где собирают истребители Су-35 и Су-57.

По словам источника, близкого к системе ВТС, несмотря на заключение и выполнение крупных контрактов на поставку сухопутных вооружений, вертолетов и средств ПВО в Азербайджан на сумму более $5 млрд с конца 2000-х гг, от продажи боевых самолетов в эту страну Россия ранее воздерживалась. В то же время соседняя Армения заключила в 2018 г контракт н поставку 4 истребителей Су-30СМ, в целом планируя закупить до 12 машин этого типа. Азербайджан же в этом веке довольствовался закупкой на Украине истребителей МиГ-29 еще советского производства. Кроме того, были сообщения, что Баку планирует купить итальянские учебно-боевые самолеты М-346 (итальянскую версию Як-130), закупил легкие учебно-тренировочные поршневые самолеты в Пакистане и планирует купить собираемый в Пакистане по китайской лицензии истребитель JF-17. При этом в отношении Азербайджана действуют ограничения ЕС и США и он не имеет доступа к западным боевым самолетам, а в Израиле и Турции, которые являются сейчас крупнейшими поставщиками вооружений Баку, боевые самолет не производятся. В прошлом году были сообщения о том, что Азербайджан заинтересовался покупкой новейшего истребителя пятого поколения Су-57, однако реалистичность этой сделки невысока, отмечает собеседник "Ведомостей".

С учетом начавшегося глобального кризиса и падения цен на нефть не стоит ждать скорого заключения контрактов на поставку Азербайджану такой дорогостоящей техники, как боевые самолеты, считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Но именно такой момент надо использовать для продвижения на этот рынок российской авитехники и использования ее ценового преимущества по сравнению с конкурентами, отмечает эксперт. В нынешних условиях продвижение российской авиатехники целесообразнее начать с более дешевых учебно-боевых самолетов Як-130, полагает Макиенко. Что же касается поддержания баланса сил между Азербайджаном и союзницей России Арменией, то этот чувствительный аспект будет учтен в любом случае, уверен эксперт.

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