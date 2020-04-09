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Азербайджан интересуется закупкой истребителей Су-30 и МиГ-35

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Как сообщило 7 апреля 2020 года министерство обороны Азербайджана, в рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией группа специалистов военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана посетила предприятия военно-промышленного комплекса России.

Демонстрация делегации ВВС Азербайджана истребителя Су-30СМ в цеху Иркутского авиационного завода АО "Корпорация "Иркут" (с) министерство обороны Азербайджана

Азербайджанская делегация побывала на российских военных заводах по производству боевых самолетов Су-35 и МиГ-35. В ходе встреч с представителями одного из лидеров глобального оружейного рынка России, компании "Рособоронэкспорт" и руководством военных заводов, была выражена заинтересованность нашей страны в закупке самых современных боевых самолетов российского производства.

Азербайджанской делегации были представлены брифинги о тактико-технических характеристиках, боевых возможностях, вооружении боевых самолетов, а также производстве, эксплуатации и техническом обслуживании авиационных средств.

Российская сторона, в свою очередь, выразила готовность поставлять в нашу страну боевые самолеты в количестве, соответствующем потребностям ВВС Азербайджана.

Азербайджанские военные пилоты на российских военных авиабазах выполнили практические полеты на самолетах МиГ-35.

Комментарий bmpd. Видимо, упоминание в тексте истребителя Су-35 является ошибкой, поскольку, судя по фотоматериалам в сообщении, азербайджанская делегация посетила, помимо АО "РСК "МИГ" (изготовителя истребителей МиГ-35) также Иркутский авиационный завод АО "Корпорация "Иркут", производящий истребители Су-30СМ. Осмотр истребителей Су-30СМ запечатлен и на ряде снимков.

Демонстрация делегации ВВС Азербайджана истребителей Су-30СМ и МиГ-35 и посещение АО "РСК "МиГ" и Иркутского авиационного завода АО "Корпорация "Иркут" (с) министерство обороны Азербайджана

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