Планы оснащения американских бомбардировщиков В-1В гиперзвуковыми ракетами ARRW

Веб-сайт американского журнала "Air Force Magazine" в материале John A. Tirpak "AFGSC Eyes Hypersonic Weapons for B-1, Conventional LRSO" сообщает, что Стратегическое командование (Global Strike Command) ВВС США планирует провести модернизацию остающихся в строю стратегических бомбардировщиков Rockwell B-1B Lancer с оснащением их перспективными гиперзвуковыми ракетами AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) и неядерным вариантом разрабатываемой авиационной стратегической крылатой ракеты LRSO (Long-Range Stand-Off).

Демонстрация возможности размещения условной перспективной гиперзвуковой ракеты на фюзеляжной револьверной пусковой установки Common Strategic Rotary Launcher (CSRL) от бомбардировщика В-52Н, установленной в увеличенном бомбоотсеке опытного модифицированого стратегического бомбардировщика Rockwell B-1B Lancer ВВС США. Авиабаза Эдвардс, 28.08.2019 (с) Giancarlo Casem / ВВС США

Об этом заявил командующий Стратегическим командованием ВВС США генерал Тимоти Рэй (Timothy Ray) в интервью, которое будет опубликовано в майском номере "Air Force Magazine".

Гнерал Рэй заявил в этом интервью, что Стратегическое командование хочет отремонтировать и модернизировать оставшиеся самолеты B-1B [то есть 44 единицы] после того, как ВВС США спишут 17 единиц [запланированных к сокращению по проекту оборонного бюджета 2021 финансового года]. Эта модернизация будет включать в себя восстановление восьми внеших узлов подвески, на которых изначально планировалось размещать по две стратегические крылатые ракеты AGM-86 ALCM на каждой; данные узлы подвески были демонтированы в связи с российско-американскими договорами о сокращении стратегических вооружений, предусматривающими отказ от использования бомбардировщиков В-1В в качестве носителей ядерного оружия.

"Моя цель состояла бы в том, чтобы получить по крайней мере одну эскадрилью самолетов В-1В, оснащенных внешими узлами подвески для несения гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW", - сказал Рей. Эскадрилья B-1В обычно насчитывает 18 самолетов.

412-е испытательное крыло на авиабазе Эдвардс в Калифорнии продемонстрировало варианты оснащения B-1В дополнительными возможностями для несения вооружения в августе прошлого года, в том числе использование внешних подвесок, а также увеличенные внутренние отсеки и использование фюзеляжной револьверной пусковой установки Common Strategic Rotary Launcher (CSRL) для несения неядерных крылатых ракет JASSM-ER.

По словам Рэя, некоторые самолеты "потребуют значительных модернизационных работ". "Мы можем делать эти умные вещи, и у нас есть поддержка со стороны Конгресса, чтобы сделать это. Это то, над чем мы работаем, чтобы получить это себя. У нас был очень хороший диалог".

Генерал Рэй сказал, что модернизация B-1В для несения ARRW не была запрошена в проекте бюджета 2021 финансового года, но это "проект, над которым мы работаем. Есть несколько вариантов, которые мы могли бы рассмотреть, но мы считаем, что самым простым, быстрым и, вероятно, наиболее эффективным в краткосрочной перспективе будет использование внешних подвесок". ARRW, по его словам, является "хорошим сочетанием планера и конфигурации оружия, которое поможет нам быстро войти в эту игру".

На вопрос, предпочитает ли глава Стратегического командования ВВС США ARRW по сравнению с другими гиперзвуковыми ракетами, Рэй ответил: "Я думаю, что мы привержены ARRW, потому что я думаю, что наши возможности по ее применению хороши для этого".

ВВС США совместно с Агентством перспективных оборонных исследований министерства обороны США (DARPA) также работают над концепцией гиперзвуковой авиационной ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) . Представители Пентагона заявили, что ВВС США рассматривают возможность несения гиперзвуковых ракет на бомбардировщиках B-1В и B-52 одновременно и на внутренней, и на внешней подвеске. Используя внешние подвески и фюзеляжную револьверную пусковую установку CSRL, B-1В мог бы нести одновременно 31 гиперзвуковую ракету.

Генерал Рэй сказал, что парк бомбардировщиков B-52 также будет оснащен для несения гиперзвуковых ракет, и, поскольку у этого самолета будут новые двигатели, РЛС, средства связи и оружие, то в настоящее время планируется увеличить количество этих бомбардировщиков для испытаний с двух до восьми самолетов на авиабазе Эдвардс. По его словам, B-1В сможет взять на себя часть "нагрузки с B-52" при испытаниях гиперзвуковых ракет. Программа испытаний, которая была разработана в координации с командованием материального обеспечения ВВС США (Air Force Materiel Command), является "очень агрессивной" и потребует от ВВС США "выделить больше самолетов, сопровождающих и личного состава" для испытаний в течение следующих трех-пяти лет, сказал Рэй.

"Бомбардировочная авиация очень хорошо сочетала и интегрировала операционные и технические испытания и использует все большее количество средств. Об этом был разговор с [Командованием материального обеспечения] ... и мы пришли к этому набору решений".

Рэй сказал, что Стратегическое командование ВВС США пока не выдвинуло требования по созданию неядерного варианта перспективной авиационной стратегической крылатой ракеты LRSO, подобно неядерному варианту CALCM, сделанному на базе стратегической крылатой ракеты ALCM и состоявшему на вооружении ВВС США в течение последних 30 лет, но такая ракета была бы логичным подходом, если требуется оружие с большей дальностью.

"Перво-наперво: ALCM полностью устаревает", и ее необходимо заменить, сказал он. Но, "я стрелял CALCM в боевых действиях... польза от них неоспорима". Он доволен тем, как продвигается программа LRSO - "я думаю, что это будет очень, очень хорошая ракета" - и если бы возникла внезапная потребность в "крылатой ракете большой дальности с неядерными возможностями", с LRSO следовало бы начать. Однако Рэй отметил, что изменения в программе LRSO должны происходить "в контексте договоров [о стратегических вооружениях]".

"Прямо сейчас мы не просим об этом, основываясь на расстановке приоритетов ядерной компоненты, но есть вещи, которые могут измениться в будущем".