РВСН представят на форуме "Армия-2020" машину контроля проведения работ на ракетном вооружении

ЦАМТО, 10 апреля. Впервые на МВТФ "Армия-2020" Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) представят машину контроля проведения работ на ракетном вооружении, входящую в состав опытно-конструкторской работы "Технология-РВ".

Машина контроля проведения работ на ракетном вооружении является универсальным агрегатом, который может применяться в качестве командно-штабной машины руководителя любых видов работ на вооружении, в том числе контроля выполнения особо ответственных работ. Это оборудованный по последнему слову техники агрегат технического обеспечения ракетного вооружения, позволяющий успешно и комфортно решать задачи по предназначению, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.