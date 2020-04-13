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ЦАМТО

РВСН представят на форуме "Армия-2020" машину контроля проведения работ на ракетном вооружении

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Армия-2019
Армия-2019.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

ЦАМТО, 10 апреля. Впервые на МВТФ "Армия-2020" Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) представят машину контроля проведения работ на ракетном вооружении, входящую в состав опытно-конструкторской работы "Технология-РВ".

Машина контроля проведения работ на ракетном вооружении является универсальным агрегатом, который может применяться в качестве командно-штабной машины руководителя любых видов работ на вооружении, в том числе контроля выполнения особо ответственных работ. Это оборудованный по последнему слову техники агрегат технического обеспечения ракетного вооружения, позволяющий успешно и комфортно решать задачи по предназначению, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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Проекты
АРМИ-20XX
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