«Это закончится для них печально»: Генерал предостерёг противников от проверки боеспособности армии США

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В Пентагоне заявили, что они провели совещание по поводу публикаций, в которых рассказывается о росте числе заболевших новыми вирусом среди американских военнослужащих. В Объединённом комитете начальников штабов армии США из этого сделали вывод, что «может сложиться ложное представление о боеготовности американской армии».

Заявление по этому поводу сделал начальник Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Это заявление было сделано в рамках видеотрансляции. По словам генерала Милли, «будет большой и трагической ошибкой считать, что они (противники) могут воспользоваться ситуацией во время кризиса».

Милли заявил, что «предупреждает противников Америки о том, что не стоит в период кризиса проверять боеготовность армии США, иначе это закончится для них печально».

Генерал Марк Милли:

Американские военные очень и очень боеспособны. Они готовы проводить любые операции для защиты американского народа.

По его словам американская армия «приспособится и к действиям в среде распространения пандемии». Далее четырёхзвёздный генерал добавил, армия США «уже делает это».

Милли подтвердил примерно 2 тысячи выявленных случаев заражения в американской армии. При этом он добавил, что из 2-х млн военнослужащих и гражданского персонала «это контролируемое число».

А это заявление главы Пентагона Марка Эспера:

Лишь 0,09 процента вооруженных сил США подтвердили наличие инфекции COVID-19, и почти все это лёгкие или умеренные случаи заболевания. Я абсолютно уверен, что мы очень готовы справиться с любой угрозой, которая встанет у нас на пути.